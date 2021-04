Unis: Das kostet ein Student

Als Studierender findet man in Österreich zumindest in einer Hinsicht optimale Bedingungen vor: Das Studium ist kostenlos, die meisten zahlen nur den ÖH-Beitrag von 20,70 Euro pro Semester. Danke. Das ist ein Obolus im Vergleich zu anderen Ländern, in denen man sich als Akademiker bis zum Greisenalter verschuldet. Besucht ein Amerikaner zum Beispiel eine Medical School kann er mit 25.000 bis 43.000 Dollar rechnen. Pro Semester. Ein Medizinstudent in Österreich kostet der Uni rund 60.000 Euro im Jahr. Ein Absolvent der MedUni Wien hat am Ende also einige Hunderttausend Euro gekostet. Er zahlt dafür fast nichts.

Ebenso wenig ein Absolvent der Uni Wien, der 46.161 Euro gekostet hat. Oder ein Absolvent der TU Wien, für den 92.838 Euro ausgegeben wurden. Zahlen, die im Statistischen Taschenbuch 2019 nachzulesen sind. Doch auch in Österreich wachsen Personal, Labors, Bibliotheken, Geräte, Gebäude, Forschung, etc. nicht auf den Bäumen.