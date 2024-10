Uni-Professor Gerhard Speckbacher: „Ihnen steht die Welt offen“

Die beste Zeit

Nur wenige Hände schießen bei dieser Frage in die Luft. Was Gerhard Speckbacher nicht überrascht. Immerhin müsse man das so früh noch nicht wissen. Wie man sich aber einen groben Überblick verschaffen kann, weiß Sandra Baierl, Leiterin des KURIER-JOB-Ressorts. „Ich glaube, dass Sie in der besten Phase ihres Lebens sind“, spricht sie die Studentinnen und Studenten an. Man hätte alle möglichen Freiheiten und die Zeit, sich auszutesten, ins Ausland zu gehen und zu schauen, wo man hineinpasst. „Wirtschaft ist alles. In jeder Stunde Ihres Lebens sind Sie Teil der Wirtschaft. Wenn Sie das verstehen und einen leichten, spielerischen Umgang damit lernen, dann werden Sie auch Ihren Platz in dieser Wirtschaft finden.“ Der erste kluge Schritt ist schon mit der Studienwahl gesetzt worden, ist sie sicher. „Ihnen steht damit die Welt offen“, stimmt Speckbacher zu.