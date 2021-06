Unbezahlte Praktika: Warum Studierende häufig Gratisarbeit leisten

„Ich mache gerade ein Praktikum.“ Diesen Satz hört man unter Jungen in ihren Zwanzigern ständig. Das erste Praktikum erfolgt oft schon in der Schulzeit, wo im Sommer Ferialjobs, die sich als Sommerpraktikum tarnen, angenommen werden, um etwas Taschengeld zu verdienen. Im Studium macht man sie, um praktische Einblicke über Gelerntes zu bekommen, oft sind sie aber auch Teil des Lehrplans und für einen Studienabschluss verpflichtend.

Selbst Graduierte nehmen noch Stellen als PraktikantInnen an, um so in einem Unternehmen Fuß fassen zu können. Im Grunde aber sind Praktika für alle Studierende essenziell – und müssen nicht erst im Lehrplan eines Studiengangs verankert sein. Denn Praktika versprechen erste Einblicke ins Arbeitsleben und in nahezu jeder Stellenausschreibung wird Berufserfahrung erwartet. Sogar, wenn es sich lediglich um ein Volontariat, also ein unbezahltes „Hineinschnuppern“ in einen Beruf handelt.

"Viele beißen in den sauren Apfel"

So setzt beispielsweise eine Wiener PR-Agentur in ihrem Inserat für ein viermonatiges Volontariat „berufliche Erfahrung“ voraus, bietet im Gegenzug aber nur eine „freiwillige Aufwandsentschädigung“. Beworben wird sich auf solche Stellen trotzdem – eine viermonatige Lücke im Lebenslauf wäre schlimmer.

„Viele Studierende beißen lieber in den sauren Apfel“, sagt Boris Ginner, bildungspolitischer Referent der Arbeiterkammer Wien. „Sie wissen, Praktika sind ein Sprungbrett in die Arbeitswelt, sie können Kontakte knüpfen, erhalten praktische Erfahrung und wissen bestenfalls, in welche Richtung es sie zieht.“ Allerdings würden Arbeitsplätze allzu oft durch GratispraktikantInnen ersetzt, die den Unternehmen helfen, Gewinne zu erwirtschaften, kritisiert Ginner.

Praktika: 24 Prozent sind unbezahlt

Laut der Studierenden-Sozialerhebung 2019 hatte rund die Hälfte aller Studierenden von Universitäten und Fachhochschulen Praktikumserfahrung, etwa 24 Prozent unbezahlt. Eine Studie der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (Forba) die von der Arbeiterkammer Wien, der Gewerkschaft GPA, sowie der Österreichischen Hochschüler*innenschaft in Auftrag gegeben wurde, befasst sich erneut mit der österreichischen Praktikumslandschaft.