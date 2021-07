Unbezahlte Praktika: Sie treiben Studierende oft in finanzielle Not

Wie wichtig die Bereiche Gesundheit, Pflege und Soziales sind, hat die Pandemie gezeigt. Die sogenannten „systemerhaltenden“ Berufe gelten als Jobs der Zukunft. Doch die Krise hat auch die Probleme offengelegt: eklatanten Personalmangel, harte Arbeitsbedingungen, Überlastung. Davon sind nicht nur ausgebildete ÄrztInnen, PflegerInnen und SozialarbeiterInnen betroffen.

Die Probleme beginnen bereits ganz unten in der Hierarchie. Die unterste Stufe bilden die StudentInnen, die im Rahmen ihrer Ausbildung Pflichtpraktika in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und sozialen Organisationen absolvieren. Auch PraktikantInnen stehen in der Notaufnahme, pflegen Covid-Erkrankte oder betreuen Kinder in Krisenzentren. Und auch sie berichten von Erschöpfung, Verzweiflung, mitunter gar von Wut.

Monatelange unbezahlte Arbeit

Denn BerufspraktikantInnen im Gesundheits- und Sozialwesen, die je nach Studienrichtung mehrere Monate in einer Einrichtung arbeiten, werden in der Regel nicht bezahlt. Darüber herrscht immer größerer Unmut. Nicht selten berichten Studierende, im Praktikum im Prinzip dasselbe wie angestellte MitarbeiterInnen leisten zu müssen – mit dem Unterschied, dass sie das ohne jegliches Einkommen machen.

„Was mit uns Praktikantinnen geschieht, ist Ausbeutung unserer Arbeitskraft“, kritisiert Leokadia Grolmus, die selbst Soziale Arbeit an der FH Campus Wien studiert hat. Im April startete die Studentin die Petition #ZukunftPraktikum, um auf den Missstand unbezahlter Pflichtpraktika aufmerksam zu machen, sowie auf die finanziellen Nöte, in die Studierende infolgedessen rutschen.

Denn wer nicht auf die finanzielle Unterstützung von Eltern oder Verwandten zählen kann, muss selbst irgendwie durchkommen. Hat aber, weil das Praktikum so viel Zeit in Anspruch nimmt, keine Möglichkeit, nebenbei zu jobben.

"Es gibt nichts, was mich auffängt"

„Ich habe von Anfang an gewusst, dass es nicht leicht wird", erzählt Grolmus. "Ich hatte eine Ahnung, wie es kommen wird. Man gibt wirklich viel in seinem Leben auf, wenn man sich für so eine Studienlaufbahn entscheidet. Tagsüber habe ich gearbeitet und am Abend hatte ich Vorlesungen in der FH bis 21 Uhr. Um 22 Uhr war ich wieder zuhause. So ging das Montag bis Freitag.