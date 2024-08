Rarität: Warum es in Wien nur vier Uhrmacher-Nachwuchskräfte gibt

Wolfgang Hufnagl: Ich will nicht allzu weit in die Vergangenheit greifen, aber Kaiser Franz Josef hat am Anfang des 20. Jahrhunderts befundet, dass es zu wenige Möglichkeiten gibt, technische Geräte im öffentlichen Raum zu servicieren und zu warten. Also hat er die erste Uhrmacherwerkstätte Wiens ins Leben gerufen. Fast hundert Jahre lang wurden dort angehende Uhrmacher ausbildet. Betriebe mussten sich somit nicht um Lehrlinge kümmern. Auch heute werden sie eher selten in Betrieben ausgebildet, sondern von „Jugend am Werk“.

Woran liegt das?

Bei Uhrmacherbetrieben handelt es sich meist um Einzelpersonenunternehmen. Die haben nicht die Zeit. Was verständlich ist, aber wenn wir es nicht schaffen, jedes Jahr sechs Lehrlinge auszubilden, werden wir ein massives Problem haben. Da es auch für „Jugend am Werk“, mit weniger als sechs Lehrlingen, schwierig wird, die Ausbildungen fortzusetzen.

Sechs klingt wenig.

Es ist wenig, aber es ist ein sehr spezialisierter Beruf. Es gibt ja auch gewerbliche Lehrlinge, die im eigenen Betrieb ausgebildet werden. Wir haben die Zahlen im Blick. Bei einem Mangel würden wir aufstocke und nach mehr als sechs Lehrlingen suchen.