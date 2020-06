Übernachten im Gassenlokal

Zurück in Wien suchten sich die drei ein Atelier. Rasch konzentrierten sie sich auf die Stadtentwicklung. „Viele Städte haben das Problem, dass Lokale leer stehen, ganze Straßen aussterben“, sagt Lutter. Bald – vor fast vier Jahren – entstand die Idee zu „Urbanauts“: Man nehme ein leer stehendes Gassenlokal, renoviere es zu einem stylishen Hotelzimmer und vermiete es an experimentierfreudige Touristen. Und werte so die Umgebung auf.



Im Juli 2011 wurde das erste Street Loft auf 25 Quadratmetern eröffnet: Das Trio fand das schon lange leer stehende Lokal im vierten Bezirk, eine ehemalige Schneiderei. Und so steht heute noch neben der Tür zu lesen: „Die Schneiderin“. Der Gast bucht im Internet, erhält den Pincode und kann damit um 120 Euro pro Nacht pro Zimmer im Street Loft einchecken. Die Urbanauts empfehlen ihren Gästen ihre „Fellows“ in der Nähe: Zum Frühstücken geht’s ins Café Goldegg, zum Lunch ins Opocensky, zum Dinner ins Aromat. Ein Hotel in der Horizontale. Auf Wunsch schneidern die Gebrüder Stitch dem Reisenden die Jeans auf den Leib, bei „Mon Corps“ gibt’s Wellness und für Fitness sorgt das Vienna City Boot Camp, alle vermerkt im „Urbanauts“-Stadtplan. Alles freiwillig, versteht sich. Im Package inbegriffen sind zwei Fahrräder, per Upgrade gibt’s die Vespa dazu.