Trotz niedriger Arbeitslosigkeit: Neuer Rekord bei offenen Stellen

Gleich mehrere Erhebungen zeichnen erneut ein eindeutiges Bild über die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt. Zu viele freie Jobs treffen auf zu wenige potenzielle Bewerberinnen und Bewerber. So hat die Statistik Austria jetzt erhoben, dass im dritten Quartal 2022 ein neuer Höchststand an offenen Stellen verzeichnet wurde.

218.000 freie Jobs: Ein neuer Rekord

Parallel dazu sind um 23.100 weniger Menschen arbeitslos als noch im Vorjahr. Das entspricht laut AMS Österreich einem Rückgang von 9,5 Prozent. Reduziert habe sich das durch die höhere Anzahl der Erwerbstätigen. So liegt die Erwerbstätigenquote, also der Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 Jahren, bei fast 75 Prozent. Insgesamt sei die Anzahl im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,1 Prozent gestiegen.