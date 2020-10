Trotz allem geschafft: Sechs Geflüchtete über berufliche Erfolge

Eigentlich hatte Ehsan nur eine Stunde Zeit. Doch wie soll man in 60 Minuten fast zehn Jahre Lebenszeit zusammenfassen? Etwa jene, in der er „stumm“ war, wie Mohammad Ehsan Bathri es nennt, weil er kein Wort Deutsch konnte. Oder wie er mitten im Winter obdachlos wurde und sich in der Wartehalle im Wiener Westbahnhof aufwärmen musste.

Über zwei Stunden spricht der junge Mann, der 2011 aus Afghanistan nach Österreich kam, über die Wendungen, Tiefen und Höhen in seinem Leben. Er erzählt in fließendem Deutsch, wie er sich einen Freundeskreis aufgebaut hat, über Pechsträhnen und Glücksmomente in der Arbeitssuche.Trotz allem: „Ich bin endlich zu Hause und helfe auch meinen Landsleuten dabei, hier ein Zuhause zu finden.“

"Ich musste helfen"

Als im September 2015 eine große Anzahl an Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak mit dem Zug aus Ungarn nach Wien kamen, stand auch Ehsan am Bahnsteig. „Ich musste einfach helfen.“ Fünf Jahre ist es nun her, seitdem sich Österreich und Deutschland dazu entschlossen hatten, ihre Grenzen zu öffnen, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern.

Tausende Menschen wurden damals in dem Hitzesommer 2015 über die Grenzen gewunken, mit der Erlaubnis, in Österreich Asylanträge zu stellen. Genau genommen waren es 90.000, darunter je 25.000 Afghanen und Syrer, sowie 13.500 Iraker.

Erste Bilanz

Wie haben sich die Neuankömmlinge fünf Jahre danach integriert? Diese Frage wurde letztens sehr häufig gestellt. Aus österreichischer Sicht, so sagen es viele Expertinnen und Experten, geht es in erster Linie um die Integration auf dem Arbeitsmarkt.

Aus diesem Blickwinkel betrachtet schaut die Statistik nicht schlecht aus. „Von jenen, die 2015 Asyl bekommen haben und beim AMS gemeldet waren, haben derzeit 45 Prozent einen Job“, sagt Michael Landesmann vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche.

Auf gutem Weg

Zusammen mit der Ökonomin Sandra Leitner veröffentlichte er in der vergangenen Woche eine Studie über die Integration von Geflüchteten auf dem heimischen Jobmarkt. Mit den 45 Prozent habe man eine Faustregel in der Flucht- und Migrationsforschung knapp erreicht, so Judith Kohlenberger, Migrationsexpertin an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Nur ein kleiner Teil

„Aus früheren Fluchtbewegungen weiß man, dass nach fünf bis sechs Jahren ungefähr die Hälfte einen Job hat – wobei Corona hier natürlich die Entwicklung verlangsamen wird.“ Insgesamt machen Menschen mit Fluchterfahrung nur einen kleinen Teil am österreichischen Arbeitsmarkt aus – weniger als ein Prozent, um genau zu sein.

Von rund 3,8 Millionen unselbstständig Beschäftigten, stammen nur rund 29.000 Menschen aus den typischen Fluchtländern Afghanistan, Syrien, dem Irak und Iran.

Wir haben sechs getroffen und gefragt, wie es ihnen heute geht.



Mohammad Ehsan Bathri, 30, lebt seit 2011 in Wien