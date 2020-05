Trennung auf die sanftere Tour

Wir würden uns gern von Ihnen trennen." Dieser Satz sitzt. Vor allem wegen der Unfähigkeit des Vorgesetzten, einen professionellen Schlussstrich zu ziehen. "Wir würden" - tun es aber dann doch lieber nicht? Und warum auch noch "gern"? Wie bitte?



Unglückliche Formulierungen in Kündigungsgesprächen lassen die betroffenen Mitarbeiter ratlos zurück, sehr oft wütend, manchmal verzweifelt. Der Schock sitzt tief. "Wir wissen von Fällen, wo Gekündigte am nächsten Tag in die Firma kommen, als wäre nichts gewesen", sagt Walter Reisenzein, Geschäftsführer der DBM Karriereberatung, die Trennungsprozesse in Unternehmen begleitet und gekündigte Mitarbeiter bei der Jobsuche unterstützt. Die Botschaft würde bei den Mitarbeitern einfach nicht ankommen. Vielleicht, weil sich viele Führungskräfte ungenügend auf eine Kündigung vorbereiten: Laut Studie der DBM bei 600 Unternehmen in Österreich betreiben 61 Prozent der befragten Personalchefs "kündigen als learning by doing".



Doch Führungskräfte können ein emotionales Desaster und mögliche Racheaktionen des Mitarbeiters vermeiden, indem sie das Trennungsgespräch professionalisieren. Das beginnt laut Walter Reisenzein schon bei der Frage: