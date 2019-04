Traumjob in 10.000 Metern: Wie man im Cockpit landet

Nur wenige Autominuten vom Flughafen entfernt, ragt die hauseigene Flugakademie über der mehrspurigen Straße – in der Optik eines Fliegers, versteht sich. Das „Emirates Aviation College“, so prangt es in glänzenden Lettern im Eingangsbereich, umfasst 20 Gebäude, und ist so einzigartig, dass sich selbst fremde Fluglinien fürs Training hier einmieten. Mehr als zehn Millionen investierte man vor zwölf Jahren, um Emirates-Mitarbeiter aus 165 Ländern mit 60 unterschiedlichen Muttersprachen für die Routine und den Ernstfall auszubilden.

Ernstfall?

Den Ernstfall, sagt der 48-jährige Oliver Benedikt – er ist einer von 33 österreichischen Piloten bei der Airline – hat es in seiner Karriere noch nicht gegeben. Zum Glück. „Das einzige Gefährliche am Fliegen ist die Fahrt mit dem Auto zum Flughafen“, scherzt er. Und betont: „Was sich für einen Passagier wie ein Notfall anfühlt – eine Notlandung, ein medizinisches Problem an Bord – ist für uns ein Standard-Prozedere.“