Aufsteigen, aber nicht abheben

Beim Aufnahmeverfahren werden u. a. Intelligenz-, Gruppendynamik-, Konzentrations- und Belastbarkeitstest durchgeführt. Die Mindestgröße fürs Cockpit gibt die Airline vor, die AUA etwa hat 165 cm, 3 Dioptrien sind heute erlaubt. Laut förderportal.at sind die Tests knifflig, nur 7 bis 13 Prozent sollen bei der AUA durchkommen.

Hat man es geschafft, ist man 25 Monate lang in Ausbildung. Die Ausbildungskosten von 40.000 Euro zahlen die Jungpiloten über zehn Jahre zurück – so lang ist man auch ans Unternehmen gebunden. Will man früher Airline wechseln, muss man die Kosten anteilig zurückzahlen. Das Einstiegsgehalt für AUA-Piloten: rund 57.400 brutto im Jahr.

Was zählt beim Arbeitgeber?

Wonach man entscheidet,welche Fluglinie der richtige Arbeitgeber ist? Für Julia Peukert, Pilotin bei der britischen Airline easyJet und Mutter zweier Kinder, war u.a. der feste Dienstplan ausschlaggebend: Sie arbeitet 5 Tage, hat 3 Tage frei, arbeitet 5 Tage und hat dann 4 Tage frei– „so geht das bis zur Pension“, sagt sie. Außerdem: „Wir sind stabil, das Gehalt ist sehr gut und wir kriegen vergünstigte Flüge.“