Trainieren in der freien Natur als Geschäftsmodell

Steine als Hanteln, Äste als Klimmzugstangen und Wurzeln als Gleichgewichtspads: Das Trainieren in der freien Natur und damit in der frischen Luft hat der Salzburger Sportwissenschafter und Ex-Fußballprofi Florian Karasek zum Business gemacht. Seine 2013 mit Co-Geschäftsführer Herbert Reindl gegründete frischluft outdoor fitness world franchise gmbh ist auf Expansionskurs durch Österreich und Süddeutschland. Bis 2022 will Karasek 50 sportliche Franchise-Nehmer in ganz Österreich und Süddeutschland für sein Konzept gewinnen. Zehn frischluft-Standorte in Salzburg, Tirol, Oberösterreich und der Steiermark gibt es bereits.

Zielgruppe sind „junge Sportwissenschafter, die ihr Hobby zum Beruf machen wollen und sich gerne in der freien Natur bewegen“, erläutert Julia Timmerer-Maier, Assistentin der Geschäftsführung. Anatomische Vorkenntnisse, Wissen zur Bewegungslehre sowie ein fitter Geist und Körper sollten ebenso mitgebracht werden wie Lust und Mut zur Selbstständigkeit.