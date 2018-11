Eine Branche in Bewegung: Franchise ist Frauensache

Aus den USA kommt das Mathematik-Nachhilfekonzept Mathnasium sowie Icons Worldwide, ein Coffeeshop aus Dubai. Trotz der Internationalität sind 60 Prozent der in Österreich vertretenen Franchise-Systeme „made in Austria“, beispielsweise die Fitness-Konzepte frischluft und Bixpack. Für reichlich Bewegung ist also gesorgt.

Hinweis: Am 9. Und 10. November findet in der MGC Messehalle in Wien 3 die Franchise-Messe statt. Mehr als 40 Franchise-Geber aus zehn Ländern werden vertreten sein. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Infos: www.franchise-messe.at