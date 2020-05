Träum nicht - tu!

Manchmal wollen wir vorankommen und uns dabei nicht bewegen" , sagt Poetry Slammerin Julia Engelmann. Manchmal bleibt dann nur ein Leben in Träumen, ein Leben im Konjunktiv, in der diffusen Zone der Orientierungslosigkeit. Die deutsche Psychologie-Studentin lieh in ihrem Poetry Slam "Eines Tages, Baby" einer ganzen Generation ihre Stimme. Einer Generation von Möchtegerns, die lieber vom großen Leben träumt, als den Hintern vom Sofa hochzukriegen.

In vielem hat Julia Engelmann recht. Die Wohlstandsgesellschaft hat träge gemacht, das Multiple Choice der komplexen, schnellen Welt ist zur Lebensbürde, das Yolo zur Maxime geworden.

Und Yolo – "you only live once" – macht das Leben auch nicht leichter. Denn wie sollen die unzähligen Wahlmöglichkeiten für ein einziges Leben reichen? Dieser Druck, sich richtig zu entscheiden, ist ein zu großer, ahnt man. Dann doch lieber die Couch.

Doch dann gibt es die, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Die aufstehen und rufen, "Tu was anstatt zu träumen", wie Julia Engelmann. Und jene, die aufstehen und was tun. Weil sie den Traum einer besseren Welt, einer anderen Gesellschaft, nicht nur träumen wollen, sondern leben. Weil sie mitentscheiden wollen, wie Österreichs Zukunft aussehen soll, wie Julian Schmid. Weil sie im kleinen Tun das Große sehen und jede Woche mit Flüchtlingskindern das große Einmaleins üben, um für gerechte Bildung zu sorgen, wie Lynn Loibner. Oder weil sie einfach zeigen wollen, was sonst noch möglich ist, wie Lukas Zeilbauer. Mit 19 Milliarden Euro, rein hypothetisch. Dann bauen sie eine Stadt aus Gold.