Der Tennis-CEO: über Leistungskinder, Tenniseltern und den einzigen Weg an die Spitze

Wo der CEO am liebsten arbeitet: Thomas Hammerl am Tennisplatz, hier im CTP in Wien 19

Da gibt es viele. Man muss Visionär sein, sich selbst sehen, wo man einmal sein will. Dieses Ziel muss man konsequent verfolgen und eine intrinsische Motivation haben. Einen bedingungslosen Willen, zu den Besten zu gehören, und in sich selbst vertrauen, dass man das auch schaffen wird. Die Stärke der Großen ist es, zuzuhören und sich Anleitungen zu holen. Das ist im Management genauso wie im Sport. Und immer ist sehr viel harte Arbeit dahinter. Ich sage: 30 Prozent Talent, 70 Prozent Arbeit.

Wenn ich ehrlich bin, um Letzteres. In dieser Funktion geht es ums Unternehmen, um Struktur, Governance und Finanzen. Aber ich schaue jeden Tag in den Spiegel und sage mir, Tennis ist das Wichtigste.

Tennis-Karriere: Thomas Hammerl ist seit 2018 CEO der European Tennis Federation (kurz: Tennis Europe, mit Sitz in Basel), dem Dach der 50 (bzw. 48 aktiven), europäischen Nationen-Verbände. Tennis Europa organisiert mehr als 500 Profi-Turniere pro Jahr (bis 100.000 Dollar Preisgeld) und mehr als 500 Jugendturniere. Thomas Hammerl war zuvor CEO im ÖTV (2013 – 2017), davor Werbemanager im ORF. Er studierte Sportwissenschaften in Wien (1992-98).

Aber vieles ist nicht planbar. Gerade im Spitzensport, wo man nicht weiß, ob Körper und Gesundheit mitspielen.

Das stimmt. Es gehört Glück dazu. Und bei Sportlern auch die Weitergabe von Trainer zu Trainer. Man muss wissen, wann es Zeit für die nächste Entwicklung ist. Es gibt Tausende Tennislehrer aber nur sehr wenige kennen den Weg in die Weltspitze.

Eine große Weichenstellung passiert etwa mit 14 Jahren, wo der Fokus voll auf den Sport sein sollte, es aber auch noch die Schule gibt. Ein Dilemma für viele Eltern.

Ja. Das klassische Schulmodell hat hier ausgedient. Das geht sich für jemanden, der in die Weltspitze will, nicht aus. Aber es gibt jetzt vermehrt Online-Schulen, die man von unterwegs schaffen kann. Viele Top-Jugendliche lernen so vom Hotelzimmer aus oder vom Trainingslager.

Würden Sie diesen Weg einem Kind wünschen?

Tennis ist ein wunderschöner Sport, der viele Attribute mitgeben kann. Ich würde es fördern, wenn es mein Kind unbedingt will. Es geht aber nur, wenn man es liebt, sich stundenlang zu quälen.

Als Tennis-Manager leben Sie in einer Blase. Wie weit weg von einem normalen Leben ist das alles?

Es ist tatsächlich sehr abgeschlossen und auch eindimensional. Es geht nur ums Tennis, das ist leider so. Ich denke aber, so ist es in jeder Branche: als Arzt, als Anwalt – da gibt es immer nur ein Thema. Bei uns im Sport ist es aber sicher extrem, weil so viel Emotion dabei ist.