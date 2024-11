Mensch oder Chatbot: Warum will man niemand mehr telefonieren?

Das Spiel geht so: Ruft man bei einer x-beliebigen Firma an, muss man dort drei, vier oder fünf Runden in digitalen Weiterleitungen drehen, wird vom System durchwegs missverstanden und kommt sich dabei sehr blöd vor, wenn man immer wieder die Schlüsselwörter laut vorsagt. Auf „Ich verstehe Sie leider nicht“ folgt nicht selten das Aus, die Verbindung wird gnadenlos beendet. Und mit ihr die Kundenverbindung maximal strapaziert. Kunden sollen sich heute bitte nicht mehr melden, sondern ihre Anliegen in die App schreiben, ein E-Mail tippen oder das Formular online ausfüllen. Motto: Rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Vielleicht.

Das alles ist der Personalreduktion geschuldet, der Kosteneinsparung und mutmaßlich einer gewissen generellen Aversion gegenüber Menschen. Wir sind digital, da passt der Mensch nicht gut rein. Aber Mensch = Kunde = Geschäft, oder nicht?