Talent oder Fleiß: Was es braucht, um an die Spitze zu kommen

Dass man ohne Fleiß aber nicht weit kommt, zeigen Erkenntnisse der Gehirnforschung: Wir müssen eine Sache 10.000 Stunden – etwa zehn Jahre – lang üben, so der schwedische Psychologe Anders Ericsson, um Spitzenleistungen zu erbringen; sei es im Geigespielen oder im Skislalom. Dann sei das Talent irrelevant, denn jeder könne im Bereich seiner Wahl Spitzenleistungen erreichen. Nicht das Talent sei entscheidend – alles, was man dazu brauche, seien Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen. Und genau dafür dürfte es eine genetische Disposition geben.

Die Populärwissenschaft übernimmt diese Erkenntnisse gern: Der deutsche Wissenschaftsjournalist Werner Siefer beschreibt im Buch "Das Genie in mir", dass jedes Talent erlernbar sei, US-Wissenschaftsguru Malcolm Gladwell sieht überhaupt die Herkunft als weit entscheidender an.

Dem würde die Mehrheit der Wissenschafter widersprechen, meint Aljoscha Neubauer, Leiter der Abteilung Differenzielle Psychologie an der Karl-Franzens-Universität Graz, der gerade an seinem Buch "Kluge Köpfe" arbeitet: "Talent ist eine notwendige Voraussetzung, um außergewöhnliche Leistungen zu erreichen." Diese würden sich aber nicht von selbst zeigen, "wenn man das Talent nicht einsetzt – in Form von Üben". Und das eben 10.000 Stunden lang.

Auch Genetiker Markus Hengstschläger bestätigt im Buch "Die Durchschnittsfalle": Erfolg hänge nie von nur einem Talent ab, sondern von einer Vielzahl von Leistungsvoraussetzungen, die entdeckt werden müssten und erst durch harte Arbeit zum Erfolg führten. Verkürzt könnte die Formel lauten: Entdecktes Talent + harte Arbeit = Erfolg.

Mit Training und Lernen dürfte eine geringere Begabung immerhin bis zu einem gewissen Grad wettgemacht werden, wie eine Untersuchung von Neubauer aus dem Jahr 2006 zeigt: Begabte Schüler mit unterdurchschnittlicher Schulleistung wiesen dieselben Gehirnaktivitäten auf wie weniger Begabte, deren Schulleistung durch intensives Lernen überdurchschnittlich war.

Aber: "Ab einem bestimmten Punkt gibt es eine gläserne Decke, die man ohne eine Grundbegabung nicht durchbrechen kann" , sagt Neubauer. Ein nur durchschnittlich begabter Schachspieler könne es mit enormem Einsatz und Selbstdisziplin zwar in die Bundesliga schaffen, "aber der international Beste wird er wohl nie werden".