Swatch-CEO Nick Hayek: „Die Uhr war ein Schock, eine positive Provokation“

Wie ist Ihre Reaktion? Dass das für uns neue Chancen öffnet. Die Swatch zum Beispiel ist sogar in diesem Markt gewachsen. Ich glaube, als einzige Marke im Uhrensektor in China. Der oberste Luxus leidet dort stärker, weil die Konsumenten zwar Geld haben, aber es im Moment nicht ausgeben wollen. Im Gegenteil zu Japan, wo wir über 35 Prozent gewachsen sind. Auch in Indien, Mexiko, Südkorea, USA und in der Schweiz sind wir im Plus. Einige Marken in der Gruppe, wie Breguet, haben aber sicher noch enorm mehr Potenzial.

Der Vorwurf ist, dass Sie jetzt, in der Konjunkturdelle fürs Lager produzieren. Nein, das stimmt nicht. Für uns ist Lager ein Wert und nicht ein Risiko. Die Marke Swatch hat im letzten Monat einer der besten Umsätze in ihrer gesamten Geschichte erwirtschaftet. Auch die anderen Marken, Omega inklusive, wachsen weltweit, wenn wir die Konsumflaute in Greater China herausnehmen. Unser Lager von rund 7,5 Milliarden Schweizer Franken besteht aus einem Drittel Gold und Diamanten. Da wir 1.500 eigene Läden haben, brauchen sie auch in jedem Laden ein Lager an Produkten, um sie verkaufen zu können. Das sind schon wieder ein paar Milliarden. Der Rest sind Halbfabrikate, wie Komponenten für Uhrwerke und Tonnen von Rohmaterialien wie Spezialstahl, Keramik und Biokeramik. Wir verkaufen ja keine Fische, die nach 2 Tagen schlecht werden, sondern nachhaltig wertvolle Produkte.

Es wird geschrieben, die Aktie sei „grotesk unterbewertet“. Das stimmt. Wenn Sie unsere Bilanz anschauen, sehen Sie, dass wir keine Schulden haben, keinerlei Hypotheken aufgenommen haben auf unsere Immobilien an bester Lage, welche mit Nettowerten in unserer Bilanz sind. Wir haben, im Gegensatz zu anderen Gruppen, auch keinen Goodwill oder Markenwerte aktiviert. Wir sind einer der größten industriellen Arbeitgeber in unserem Land mit über 100 eigenen Fabriken in der Schweiz. Unsere Maxime ist, die totale Wertschöpfungskette zu kontrollieren. Das schafft auch Mehrwert für den Werkplatz Schweiz. Wir entlassen die Leute nicht, wenn es einmal schlechter läuft. Wir erhöhen auch nicht die Preise, jedes Mal, wenn der Schweizer Franken stärker wird. Das gefällt natürlich der Börse nicht, aber wir verkaufen ja keine Aktien, sondern wir verkaufen Uhren.

Herr Hayek, Sie produzieren alles hier in der Schweiz, am teuersten Standort der Welt.

Ja, die Schweiz ist ein relativ teures Pflaster. Aber wir sind produktiver und flexibel. Wir haben Gewerkschaften, mit denen wir wirklich arbeiten können. Es gibt keine Streiks, wenig Bürokratie. Wir haben ein gutes Ausbildungsmodell, viele Lehrlinge, gute Schulen und KMU, die mit uns zusammenarbeiten. Das alles überwiegt doch den Anteil an höheren Kosten, die man für Mitarbeiter hat. Die Personalkosten sind also nicht das Thema, es ist die Produktivität des Personals, die man sehen muss. Und die stimmt hier in der Schweiz. Die Mitarbeiter sind motiviert und stolz, hier in der Industrie zu arbeiten.

Die Steigerung der Personalkosten und den Umsatzeinbruch in Asien – das stecken Sie einfach weg?

Nicht ganz. Wir haben ja 70 Prozent weniger Gewinn gemacht. Aber das ist nur eine kurzfristige Situation. Das Personal sollte nie aufgrund einer kurzfristigen Profitkultur abgebaut werden. Die Industrie in Europa war immer sehr familien- und unternehmerbestimmt, die langfristiger denken als die Finanzindustrie. Aber ich sehe da leider einen Kulturwandel in Europa. Der Profit und der Börsenkurs werden mehr zum alleinigen Gradmesser für den Erfolg eines Unternehmens. Das ist leider das amerikanische Modell.

Die Kooperation Swatch und Omega: Ist das Ihr größter Coup? Frage an den Schweizer: Wer hat’s erfunden?

Es ist vielmehr ein Prozess, der eine Initialzündung braucht. Am Anfang stand ein Auftrag, den ich dem Chef einer unserer Swatch Fabriken gegeben habe, ein neues, innovatives Material für die Marke Swatch zu finden. Das führte zu der Entwicklung von unserem Bioceramic. Daraus wurde als eines der ganz ersten Produkte die NASA Big Bold von Swatch. Die anderen Marken der Swatch Group wollten dieses Material auch für sich nutzen. Ich wollte das nicht, denn Bioceramic ist eine Swatch Erfindung und muss bei der Marke Swatch bleiben. Da entstand die Idee, einmal zu sehen wie denn eine Omega oder ein paar andere Marken, auch Externe, unter Verwendung von Bioceramic aussehen würden. Also haben wir uns im geheimen und ganz kleinen Team daran gemacht, ein paar Prototypen herzustellen, quasi eine Kopie in Bioceramic. Das hat uns dann dazu inspiriert einen Schritt weiterzugehen und aus der „Kopie“ ein Original zu machen. Die MoonSwatch Omega X Swatch war geboren. Eine Swatch, aber eben auch eine Omega.

Wie hat der Omega-Chef reagiert?

Der ist fast vom Sessel gefallen, als wir ihm die ersten Prototypen gezeigt haben. Natürlich war das für ihn ein Schock und eine Provokation, aber eine positive.

Haben Sie nie einen Imageschaden für die Omega befürchtet?

Nein, nie. Swatch ist eine Ikone und Omega ist eine Ikone und beide sind Swiss made und Swatch hat ja auch die gesamte Schweizer Uhrenindustrie in den 80er-Jahren gerettet, aber dass es eine große Provokation sein würde, war uns schon klar. Und der Erfolg war phänomenal, sowohl für Swatch, wie auch für Omega, die seit der Lancierung der MoonSwatch die Verkäufe der Speedmaster im zweistelligen Prozentsatz gesteigert hat.