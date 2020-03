Supermärkte suchen 5.000 Aushilfskräfte

Einen Tag lang herrschte in den österreichischen Supermärkten Ausnahmezustand. Reis, Nudeln, Dosentomaten, Mehl, Klopapier, Seifen – alles was in ein, mitunter zwei Einkaufswagen gestopft werden konnte, wurde mitgenommen.

An den Kassen stauten sich die Einkaufenden, Anspannung lag in der Luft. Unter vielen Konsumenten ging die Angst vor Versorgungsengpässen um. Noch Tage nach dem Ansturm auf den Lebensmittelhandel waren einige Produkte noch nicht oder nur lückenhaft nachgeliefert. Ein Bild, das in westlichen Überfluss-Gesellschaften nicht alltäglich ist.

Ruhe in den Filialen

Das war der Freitag vor genau einer Woche. Der gestrige Tag lief wieder geordnet ab. Mittlerweile sind die meisten sogar darauf sensibilisiert, den Corona-Risikogruppen zwischen acht und neun Uhr morgens den Vortritt zu lassen und erst später einzukaufen. Lidl-Pressemitarbeiter Christoph Buchgraber bestätigt „Mittlerweile ist wieder etwas Ruhe in den Filialalltag eingekehrt.“

Kräfte Umsatzzuwächse

Die Hamsterkäufe am vergangenen Wochenende stellen den heimischen Lebensmittelhandel (LEH) nach wie vor auf die Probe. Zwar verzeichnet der LEH laut Handelsverband seit Ende Februar einen Umsatzanstieg von rund 40 Prozent, in manchen Sortimenten – etwa Fertigprodukte, Mehl, Reis, Nudeln, Babynahrung, Körperpflege – gab es letzte Woche sogar Steigerungen von weit über 100 Prozent.

Personeller Engpass

Doch man darf nicht vergessen: Die Supermärkte gehören zur kritischen Infrastruktur im Land, die am Laufen gehalten werden muss. Der Personalstand von 110.000 Beschäftigten in ganz Österreich kann diese Belastung auf Dauer nur schwer stemmen.