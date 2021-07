Superfood für super Leistung

Schokoriegel und fettige Chips sucht man im Büro von "treats" in Döbling vergeblich. Wenn Camilla Sievers, Ines Grangl und Alexander Seyss an einem harten Arbeitstag die Konzentration ausgeht, greifen sie zu getrockneten Mangos, Himbeer-Kokoschips, Gojibeeren in Schokolade und Kohlchips oder Nussriegeln, von Marken, die man in Österreich nur in Reformhäusern und Bio-Märkten bekommt.

Die drei sitzen an der Quelle. Sie haben treats schließlich vor Kurzem gegründet.

Ihr Functional Food soll fitter, gesünder und vor allem leistungsfähiger bei Arbeit und Lernen machten. Ausgewählt wurde gesunde Snacks aus ganz Europa, vor allem aus Deutschland und Großbritannien. Für Unternehmen bietet das Start-up Superfood-Automaten an. Das sei in Österreich einzigartig: "Snack-Automaten beinhalten bisher in erster Linie Süßigkeiten, sie geben keine echte Energie beim Arbeiten", sagt Alexander Seyss. Ines Grangl ergänzt: "Wir wollen die Menschen zum Umdenken bewegen. Süßigkeiten und Zwischenmahlzeiten können auch sehr gesund sein."