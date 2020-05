Studierende planen die Zukunft

Die Organisatoren der win² haben sich für das Zehn-Jahre-Jubiläum ordentlich ins Zeug gelegt: Finanzminister Hans-Jörg Schelling hält die Eröffnungsrede. Seine Message: "Seien sie nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Nur wer die Komfortzone verlässt, kann Erfolg haben." Auch Außenminister Sebastian Kurz ist zu Gast: "Junge Leute werden noch immer für Jobs ausgebildet, die es in einigen Jahren nicht mehr geben wird." Die Politik müsse hier eingreifen. Er fordert zudem mehr Unternehmertum und eine Kultur des Scheiterns.

Am Nachmittag beginnen die Studierenden und die Experten intensiv an den Aufgabenstellungen zu arbeiten. In der Arbeitsgruppe Mc Donald’s sucht man nach einer Zukunftsstrategie für das Burger Business; in der REWE Gruppe fragt man sich, was der Kunde morgen will; beim ÖAMTC und der voestalpine steht die neue Mobilität im Fokus; die Weltbank-Arbeitsgruppe soll gemeinsam mit dem Finanzminister von Bosnien und Herzegowina eine Economic Developmenet Strategie ausarbeiten. Der Leiter dieser Arbeitsgruppe ist selbst noch ein junger Mann: Fritz Florian Bachmair. Als Student war er selbst Teilnehmer der win², mittlerweile arbeitet er bei der Weltbank in Washington. Er sagt: "Unser Ziel ist es, die Armut zu reduzieren. Umso besser die Mitarbeiter sind, desto eher wird das gelingen." Aber man rekrutiert hier nicht, man positioniert sich viel eher als Arbeitgeber, der viel zu bieten hat und auch viel fordert. Von den Denkansätzen der Studierenden ist Bachmair begeistert: "Es sind sehr spannende Ideen. Interessant finde ich, dass viele post-moderne Denkansätze kamen. Manche bezweifeln, dass Wirtschaftswachstum der einzige Weg aus der Armut ist."