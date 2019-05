Studie zeigt: Junge Österreicher blicken pessimistisch in die Zukunft

Die neue Deloitte Millennial Studie zeichnet das Bild einer Generation, die sehr pessimistisch in die Zukunft blickt. Obwohl wirtschaftliches Wachstum und Globalisierung auch viele Gestaltungsmöglichkeiten bieten, zeigen sich Millennials (Geburtsjahre 1981 bis 1996) und Vertreter der Generation Z (1997 bis 2012) in Hinblick auf ihre Karriere und ihr Leben im Allgemeinen sehr pessimistisch. Wichtiger werden soziale Werte und Umweltbewusstsein - klassische Ziele wie Hausbau und Familiengründung verlieren an Bedeutung.

An der Studie die jährlich vom Beratungsunternehmen Deloitte durchgeführt wird, nahmen in diesem Jahr 16.425 Personen aus 42 Ländern teil. Das Ergebnis: Weltweit macht sich Desillusionierung breit. Erstmals wurden auch in Österreich 300 Personen der Jahrgänge 1983 und 1994 befragt. Im internationalen Vergleich zeigen sich junge Österreicher besonders pessimistisch.

Klimawandel, politische Instabilität und Terrorismus