Spin-offs: Geforscht und gegründet

Ich hatte schon während meiner Dissertation den Wunsch, mich selbstständig zu machen", sagt Johannes Homa. In einem Forschungsprojekt, an dem ein internationaler Konzern als Sponsor beteiligt war, erforschte er an der TU Wien unter der Leitung von Professor Jürgen Stampfl die 3-D-Drucktechnologie für keramische Materialien. Maschinenbauer Johannes Patzer lernte er im Labor kennen. Mitte 2010 erfolgte der Durchbruch. Stampfl, Homa und Patzer gründeten das Unternehmen im August 2011. "Die Firma ist rein in privater Hand, ab Juli sind wir sechs Leute", sagt Homa. "Auf die Marktreife haben wir bei der Gründung nicht gewartet, wir hatten ja schon vier Jahre Entwicklungszeit hineingesteckt", sagt Patzer. Homa war zuvor beim Industriepartner angestellt –, dass er sich mit der Technologie selbstständig machte, war kein Problem: "Wir arbeiten mit dem Konzern weiterhin zusammen." Soeben wurde der erste serienreife 3-D-Drucker fertiggestellt. "Wir liefern im August aus", sind die beiden stolz.