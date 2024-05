„Speak Out“-Festival: Klare Ansagen für das Klima

Erwartet werden rund 600 Besucher, 40 Speaker, 25 Unternehmen, neun Universitäten und 13 Stunden Programm: Das Wiener MuseumsQuartier wird am 11. Juni 2024 zum Schauplatz des zweiten „Speak Out“-Festivals, einer Veranstaltung im Zeichen der Nachhaltigkeit und Innovation. Themen , die aktueller nicht sein könnten, wie Meteorologe Marcus Wadsak verdeutlicht: „Der Klimawandel hat Fahrt aufgenommen, das Limit von 1,5 Grad Temperaturanstieg ist fast erreicht“, sagt er und ergänzt: „Die Physik dazu ist verstanden, die Lösungen liegen auf dem Tisch. Jetzt ist es an der Zeit, vom Wissen ins Handeln zu kommen.“

Für jene die sich nun fragen, was man Einzelperson tun kann, bietet das Festival mit spannenden Workshops, Masterclasses und interaktiven Diskussionen klare Antworten. „Wir alle können Teil der Lösung sein“, sagt Kimiko Uriu, Head of Sustainability beim KURIER und Initiatorin des Festivals. Ein Schritt in die richtige Richtung sei es etwa, die sechs Grundsätze des nachhaltigen Lebensstils zu verinnerlichen. Die sogenannten „6-R“: rethink, reuse, recycle, reduce, repair, refuse (übersetzt: umdenken, wiederverwenden, recyceln, reduzieren, reparieren, ablehnen).