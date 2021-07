Barbara Stöttinger beschäftigt sich mit der Sinnfrage

Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy und außerordentliche Professorin für Internationales Marketing Management an der WU: „Gerade im vergangenen Jahr habe ich immer wieder zu diesem Buch gegriffen, das mich schon lange begleitet. Es bietet so viel Inspiration, wie wir in einer von Disruption geprägten Zeit resilienter werden können, wie wir unsere Ziele an die Gegebenheiten anpassen und immer wieder neuen Sinn in unserem Tun finden. Keine leichte Lektüre, aber eine, die mir vieles leichter macht.“