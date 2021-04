Ferialjobs sind rar: Wer bildet heute noch die Jungen aus?

22 Prozent weniger Jobs im Sommer 2020

So wie Kathrin Bauer ging es im vergangenen Jahr vielen Schülern und Studenten. Das kann Thomas Doppelreiter, Projektleiter der Jugendjobbörse Logo im KURIER-Gespräch nur bestätigen. „Im März 2020 hatten wir mit einem enormen Einbruch der Praktikumsstellen zu kämpfen.“ Zwar habe sich der Markt ab Mai wieder etwas erholt, die Situation blieb trotzdem verschärft.

Der Meinung ist auch Wifo-Expertin Julia Bock-Schappelwein. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Covid19-Pandemie auf Sommerjobs und musste im vergangenen Jahr eine nüchterne Bilanz ziehen. „Die Daten zeigen, dass es im Juli 2020 etwa für Jugendliche bis 19 Jahre um 22 Prozent weniger Sommerjobs gab als in den vergangenen Jahren.“

Besonders betroffen war natürlich der Bereich der Gastronomie und Hotellerie. Stellte dieser vor der Pandemie doch das Gros der Ferialjobs zur Verfügung, wurde im vergangenen Jahr ein großer Teil der Praktika abgesagt. Das ist nicht nur schade, weil sich die jungen Leute so kaum ihr Taschengeld aufbessern können, gerade in Tourismusschulen sind Praktika oft Pflicht, um in die nächste Schulstufe aufsteigen zu können.

Sonderregelung für Pflichtpraktika

Was also tun, wenn man trotz aller Bemühungen nicht das Richtige findet? „Im vergangenen Jahr gab es eine Sonderregelung für Pflichtpraktika, die demnach verkürzt oder gar aufgeschoben werden konnten. „Ob es eine solche auch in diesem Jahr geben werde, ist gegenwärtig noch unklar“, so die Expertin. „Aber kann der Betroffene nachweisen, dass er das Praktikum unverschuldet nicht absolvieren konnte, darf ihn das am Aufstieg nicht hindern. So steht es im Gesetz.“