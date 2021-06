Was haben Profi-Fußballer David Alaba, der scheidende OMV-Vorstand Rainer Seele und Post-Chef Georg Pölzl gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, sieht man sich allerdings ihre Gehälter an, merkt man schnell: Mit einem jährlichen Gehalt jenseits der Millionen-Marke gehören sie zu den Top-Verdienern des Landes. Alaba beispielsweise soll nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zu Real Madrid 12,5 Millionen Euro Gage pro Saison kassieren. Das Jahresgehalt von Seele betrug zuletzt 7.239.816 Euro. Damit verdient er bereits am ersten Arbeitstag des Jahres so viel, wie ein durchschnittlicher Angestellter im ganzen Jahr. Pölzl braucht dafür immerhin vier Arbeitstage. Sein Jahresgehalt liegt bei 2.643.637 Euro. Der Durchschnittsösterreicher kann von diesen Zahlen nur träumen. Als Vollzeitbeschäftigter verdient er im Jahr rund 44.000 Euro brutto.

Wie kommt man in andere Gehalts-Sphären?

„Wer ein Gehalt jenseits der 100.000 Euro im Jahr anstrebt, sollte früh die richtigen Entscheidungen treffen“, sagt Gehaltsexperte Conrad Pramböck. Ein wichtiger Schritt ist die Ausbildung. „Zwar hat diese nur indirekte Auswirkungen, nur gut ausgebildete Menschen bekommen aber auch die gut bezahlten Jobs.“ So zeigen es auch die Zahlen: Kann ein Wirtschaftsuni-Absolvent bereits beim Einstieg mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 36.800 Euro brutto rechnen, sind es beim Absolventen einer Allgemeinbildenden Höheren Lehranstalt (AHS) nur rund 30.900 Euro.

Doch egal ob Uni- oder AHS-Absolvent, die Einstiegsgehälter sind von der 100.000 Euro Marke noch weit entfernt. „Das liegt daran, dass erst mit der Erfahrung ein wirklicher Gehaltssprung möglich ist“, erklärt Pramböck und bringt ein Beispiel: „Ein Unternehmensberater bekommt am Anfang zwischen 36.000 bis 45.000 Euro, nach 20 Jahren sind bereits bis zu 120.000 Euro drinnen.“ Ähnlich auch bei Maschinenbauern: Diese bekommen beim Einstieg zwischen 45.000 und 50.000 Euro brutto im Jahr. Nach zehn bis 20 Jahren Arbeit sind es dagegen oft schon 90.000 Euro. „Maschinenbau gehört zu einem der best bezahlten Berufe in Österreich“, sagt Pramböck.