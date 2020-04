So gelingt der Jobeinstieg vor dem Bildschirm

Am Bildschirm kennenlernen

Dass im Videocall ein Teil der Körpersprache wegfällt, könne keiner absprechen, so Heschl. Dennoch lasse sich ein guter Eindruck von Kandidaten gewinnen. „Man kann nach wie vor fachliche Gespräche führen, Menschen dabei beobachten und sehen, wie Kandidaten mit inhaltlichen Fragen umgehen.“ Dass man aufgrund der Videosituation leichter einen falschen Eindruck gewinnen kann, glaubt die HR-Leiterin nicht. „Man kann sich genauso in persönlichen Gesprächen täuschen.“

Kontakt halten

Auf jeden Fall sei es ratsam, lange vor dem offiziellen ersten Arbeitstag mit dem neuen Mitarbeiter Kontakt zu halten. „Hier sind vor allem Führungskräfte sehr gefordert“, so Heschl. „Es ist wichtig, den genauen Ablauf der Einarbeitungsphase zu besprechen, technische Voraussetzungen abzuklären und wichtige Kontakte weiterzuleiten.“ Für die Vertragsunterzeichnung können Online-Tools verwendet werden – um Neue mit Firmenhandy und Laptop auszustatten, sei ein Besuch im Unternehmen allerdings unvermeidlich. „Auch wir hatten Neuzugänge während der Ausgangsbeschränkungen. Die Mitarbeiter kommen dann ins Unternehmen und holen sich ihr Equipment unter Beachtung der aktuellen Regeln ab.“

Ansprechpartner nennen

Sich in einem neuen Unternehmen zurechtzufinden, erfordert Zeit. Wer das per Videoschaltung meistern muss, braucht eventuell länger. Heschl rät, für die Einarbeitungsphase mehr Zeit als üblich einzuplanen. Nach dem ersten Tag sollte Neuzugängen ein Tag Pause gegönnt werden, um das Betriebssystem zu erkunden, alle Zugänge anzulegen und Tools kennenzulernen. Sogenannte „Onboarding Buddies“ seien hier eine gute Stütze. „Ein Buddy ist ein Kollege, der in der Anfangszeit mit Rat und Tat zur Seite steht und der auch über informelle Spielregeln im Unternehmen informiert“, erklärt Heschl. Damit neue Kollegen im Unternehmen nicht untergehen, empfiehlt Heschl, diese in einer Rundmail vorzustellen.

Virtuell verabreden

Gerade in lockeren Runden lässt sich der Kontakt mit Teamkollegen leichter knüpfen. In vielen Unternehmen hätten sich mittlerweile virtuelle Kaffeepausen etabliert, in denen Mitarbeiter sich per Videochat verabreden. „Vor dem Bildschirm einen gemeinsamen Kaffee zu trinken, ist auch bei uns gängig“, sagt Heschl. Heißt: Bei der nächsten Gelegenheit Kaffee aufsetzen und Kamera an.