Sigmund Freud Uni: Master-Abschluss trotz Studien-Aus

„Wir haben in den letzten Wochen intensiv an einer Lösung gearbeitet, um sicherzustellen, dass die betroffenen Masterstudierenden ihr Studium planmäßig an unserer Universität abschließen und ihre medizinische Berufslaufbahn ohne Zeitverlust starten können“, erklärt Alfred Pritz, Rektor der SFU. „Damit leistet die SFU gerade in Zeiten des eklatanten Ärztinnen- und Ärztemangels in Österreich einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung.“