Sieben Tipps für die Korruptionsbekämpfung im Unternehmen

3. Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie

Spätestens im Dezember 2021 müssen sämtliche öffentliche Unternehmen, private Unternehmen ab 50 MitarbeiterInnen und Gemeinden ab 10.000 EinwohnerInnen über ein Meldesystem für Whistleblower (zu deutsch: Hinweisgeber) verfügen. Denn dann ist die sogenannte EU-Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht aller EU-Mitgliedsstaaten implementiert. Das Meldesystem ist ein Kanal, über den Angestellte Verstöße gegen das EU-Recht, die sie am Arbeitsplatz beobachtet haben, vertraulich melden.

„Hier ist es wieder von Vorteil, wenn man bereits eine Antikorruptionsstelle eingerichtet hat, damit MitarbeiterInnen auch Verstöße melden“, so Fridl. Eine Umfrage der Unternehmensberatung EY zeige kürzlich, dass hier noch ein wenig Vertrauensarbeit nötig ist. Zwar ist es für ein Drittel (34 Prozent) vorstellbar, eine Meldung abzusetzen, ein Viertel (25 Prozent) der Angestellten ist sich allerdings noch unsicher, fünf Prozent können es sich weniger vorstellen. „Es ist natürlich auch eine Frage der Leadership-Kultur. Zucken alle zusammen, wenn die Chefs kommen? MitarbeiterInnen dürfen keine Repressalien fürchten, wenn sie Verstöße melden.“

Zudem: Kraft der Whistleblower-Richtlinie sind Angestellte vor Entlassungen, Degradierungen und sonstigen Diskriminierungen geschützt.

4. Risikoabschätzung bei Aufträgen und bei Geschäftspartnern

Wird eine neue Geschäftsbeziehung mit Beratern, Lieferanten, Joint Ventures oder auch Arbeitsgemeinschaften eingegangen, empfiehlt der Jurist auch hier eine Due-Diligence-Prüfung. „Hier kommt es natürlich immer darauf an, in welchem Land man sich befindet, mit wem man zusammenarbeiten möchte.“ Punkte, die man beachten sollte: Wie schaut der Korruptionsindex im betreffenden Land aus? Welche Branche betrifft es? Gibt es hier bereits Risiken oder Anfälligkeiten und treffen sie auf meinen Geschäftspartner zu? Wie auch beim Personen-Check darf auch eine Hintergrund-Recherche im Netz nicht fehlen.

5. Beurteilung von Länderrisiken

„Geschäfte mit regierungsnahen Personen im In- und Ausland sind besonders heikel. Aber auch bei Transaktionen mit Unternehmen, die ihren Sitz in besonders korruptionsanfälligen Ländern haben ist Vorsicht geboten“, so Fridl. Als Orientierungshilfe zur Beurteilung von Risiken dienen auch sogenannte Blacklists von Transparency International oder der Weltbank. Sie warnen vor schwarzen Schafen. Beauftragt werden dafür in der Regel aber Anwälte. „Diese Checks muss man aber nicht bei jedem neuen Geschäftspartner machen. Es gilt die Regel: Je höher das Risiko, desto mehr Prüfungen.“

6. Vermeidung von Bargeldtransaktionen

„Ein wirksames Instrument gegen unsaubere Geschäfte ist das Thema Bargeldabschaffung in den Unternehmen. Denn je mehr Schritte man auf Konten nachvollziehen kann, desto schwieriger wird Korruption“, so der Experte. Allerdings gibt es auch Schlupflöcher, indem beispielsweise Rechnungen gestellt werden könnten, obwohl keine Leistung erbracht wurde.

7. Aufgabentrennung und Vieraugenprinzip

„Die Trennung von Aufgaben ist im Zuge der finanziellen Steuerung enorm wichtig. Ein Einkäufer sollte daher nicht in Personalunion auch für die Überprüfung der Leistungen und Rechnungen zuständig sein. Zugleich braucht es bei der Genehmigung von Zahlungen ein Vieraugenprinzip“, erklärt Fridl. Je nach Höhe der Transaktionen sollte zudem die Genehmigung durch eine entsprechend höhere Management-Ebene vorgeschrieben sein. Ein Vieraugenprinzip ist eine bewährte Kontrollinstanz zur Absicherung, um Missbrauch und Manipulation zu verhindern.