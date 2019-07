Selbstständigkeit am Land: Drei Kreative erzählen

Mundpropaganda ersetzt Kundenakquise

Anfangs hatten die Winzer, Handwerker und Gewerbetreibende der Region nicht viel mit Kommunikationsauftritten und Werbung am Hut. Man kannte schlicht den Bedarf danach nicht. Begriffe wie Design und Corporate Identity klangen für die Ohren hier sehr abstrakt und lebensfern. Es sei viel Aufklärung und Überzeugungsarbeit nötig gewesen, so Fritz.

Sein erster Auftrag war dann die Neugestaltung der Flaschen-Etiketten eines Winzers. Das brachte die Kugel ins Rollen. Denn Kunden-Akquise hatte Dieter Fritz seither nicht nötig. Er profitiert vom „Jeder-kennt-jeden-Prinzip“: Seine Auftraggeber kommen hauptsächlich aus der Region, die Qualität seiner Arbeit verbreitet sich über Mundpropaganda.

Netzwerken am Land geht schneller

Dieter Fritz ist nicht der einzige Kreative hier. Der Architekt Laurenz Vogel und die Journalistin Sonja Planeta wollten ebenfalls nicht länger drei Stunden am Tag mit Pendeln verbringen. Auch sie beschlossen, ihren Wohnsitz im Grünen zum Arbeitsplatz zu machen. Laurenz Vogel bezog in Kirchberg ein altes Geschäftslokal und machte daraus sein Architektur-Büro.

Sonja Planeta wohnt ein paar Kilometer weiter in einem alten Bauernhof in Feuersbrunn. „Meine Spezialisierung auf Kulinarik, Wein und Genuss kommt mir hier zugute. Ich entdecke die Region beruflich und schreibe viel über die Anbieter hier in der Umgebung.“ Viel Konkurrenz müsse sie hier in Wagram nicht fürchten und das in der Medienbranche so essenzielle Vernetzen gehe hier wie von selbst.