Schlau genug fürs große Geld?

Gunter Dueck

IBM

lehrte zuerst Mathematik an der Hochschule, machte danach als Chief Technology Officerschlauer. Im Ruhestand ist er Querdenker, hält Vorträge und schreibt Beiträge und Bücher. Zuletzt: „Schwarmdumm. So blöd sind wir nur gemeinsam.“

KURIER: Sie sagen, dass wir im Team verblöden. In welchen Situationen im Unternehmensalltag haben Sie das bemerkt?

Gunter Dueck: Das beste Beispiel sind Meetings – dort laufen immer wieder dieselben Muster des Wahnsinns ab. In Meetings sollten Lösungen für Probleme gefunden werden. Doch meist sitzen dort Menschen, die untereinander zerstritten sind und unterschiedliche Interessen und Ziele haben. In der Regel sind alle unvorbereitet. Sie rennen von Meeting zu Meeting, davor schnell aufs Klo, holen sich einen Kaffee und kommen zu spät. Vernünftige Teamarbeit braucht Vorbereitung. Die Menschen sind schlichtweg nicht gut genug in Teamarbeit, um die Schwarmintelligenz zu erzeugen.

Was kann man gegen die Schwarmdummheit tun?

Das Problem ist, wir haben diese Schwarmdummheit bereits hingenommen. Bertolt Brecht sagte: „Unsichtbar wird die Dummheit, wenn sie genügend große Ausmaße angenommen hat.“ Dumme Menschen wissen nicht, dass sie dumm sind. Man kann es ihnen kaum erklären. Und so ist es mit Schwarmdummheit wohl auch. Also muss man sie erst einmal sichtbar machen.

Wie kann man das machen?

Versuchen Sie es einmal damit: „Ich sehe das Problem der Schwarmdummheit, wir sollten über eine Lösung nachdenken.“ Die Antwort wird sein: „Versuche doch, das im Meeting vorzubringen. Mach eine Präsentation. Aber mach nicht alles schlecht, wir sind nämlich im Grunde eine sehr intelligente Firma!“ Ich will sagen: Es ist ein langer Weg. Zudem sind die meisten Menschen so sehr mit dem Tagesgeschehen beschäftigt, dass sie keine Lust haben, alle Prozesse zu verstehen. Auch das würde die Schwarmdummheit deutlich senken.

Brauchen wir Entschleunigung, um intelligenter zusammenarbeiten zu können?

Sagen Sie bloß nicht Entschleunigung, das klingt für Manager nach Faulenzen. Es geht um die goldene Mitte. Aber es fehlt die Kenntnis des richtigen Maßes: Wie viel Stress brauche ich, welches Maß an Kaffee, an Meetings, an Liebe, an Sorgsamkeit. Was ich sagen will, ist, dass die Menschen so überlastet sind und ihren eigenen Zielen nachhasten, dass sie in eine Situation reingeraten, in der sie vom Tagesalltag gefressen werden. Man kann sagen, sie werden zu Street Smarts, kämpfen im Betrieb ums Überleben und wurschteln sich irgendwie durch.

Hat noch irgendjemand den Überblick?

Unter den Street Smarts gibt es Dschungelkönige. Die schieben Arbeit weg, indem jemand die Arbeit im Meeting aufgedrückt bekommt. Bei großen Problemen, wie z. B. Innovation, ernennt man mal einen Vice President – fertig, der muss es machen. Ich nenne das VPisierung: Man gibt einem Jungaufstrebenden eine Bewährungschance, dann probiert er fast als Einzelperson, das ganze Unternehmen umzudrehen, meldet immerfort Erfolge und versucht, schnell wegbefördert zu werden. Oder Firmen hoffen auf das Allheilmittel des Jahres. Mal rettet man mit der Cloud die Welt, dann folgt der Gang nach China, dann kommt Big Data. Immer sind die schwarmdummen Unternehmen auf der Suche nach dem einen einzigen profitträchtigen Stellhebel. Jeder vermeintliche Wunderhebel wird aktionistisch gedrückt. Dann wartet man ein halbes Jahr, ob der Gewinn wirklich steigt – wenigstens ist dann Zeit gewonnen.