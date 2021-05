Wenn die Scheidung auch die Firma trifft

Ausgleichszahlung festlegen

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die „Ausgleichszahlung“, die dem Nicht-Unternehmer Ehegatten dann zusteht, „wenn bis zu zwei Jahre vor der Scheidung eheliche Ersparnisse in das Unternehmen geflossen sind“, erklärt Birgit Leb. Hat also ein Partner beispielsweise 100.000 Euro aus dem gemeinsamem Sparbuch in das Unternehmen fließen lassen, muss er bei der Scheidung 50.000 Euro an den anderen Ehegatten als Wert des Fehlenden bezahlen. Da dies in der Praxis aber meist nicht ganz einfach zu beweisen ist, rät Leb auch hier im Gesellschafts- oder Ehevertrag eine Regelung für diese Ausgleichszahlung festzulegen.

Ganz uneingeschränkt darf man in diesem Zusammenhang aber sowieso nicht agieren: So darf der Bestand des Unternehmens nicht durch die Aufteilung gefährdet werden, sonst kann die Ausgleichszahlung auch reduziert werden oder sogar entfallen. Außerdem muss man überprüfen, wie weit es sich bei den Investitionen um Gewinne handelt, die aus dem Unternehmen stammen. Und für den Fall, dass das Unternehmen nur einem Ehepartner gehört, muss sich der nicht unternehmerische Gatte alle Vorteile anrechnen lassen, die er während der Ehe aus dem Unternehmen gezogen hat, etwa einen luxuriöseren Lebensstil. „Gibt es keine genauen Aufzeichnungen und Vereinbarungen dazu, führt das in der Praxis zu massiven Unsicherheiten und natürlich zu jeder Menge Streit“, weiß auch Thornton.

Gedanken machen sollte man sich zudem auch über die Festlegung der Stimmrechte und Entscheidungsbefugnisse. „Wenn es sich beispielsweise um eine Arztpraxis handelt, die gemeinsam von einer Ärztin und einem Ordinationsgehilfen als Ehepaar betrieben wird, dann muss die Ärztin im Streitfall wichtige Entscheidungen treffen, weil das Unternehmen an ihrer Zulassung hängt. Bei Unternehmen mit gleichberechtigten Partnern ist das schwieriger und trotzdem unerlässlich, um den Fortbestand des Betriebs auf keinen Fall maßgeblich zu gefährden.“

Und wer bekommt das Haus?

Ein Sonderfall sind Immobilien. Wird eine Unternehmensliegenschaft, also beispielsweise ein Bauernhof oder eine Ordination, auch als Ehewohnung genutzt, fällt dem scheidenden Partner bis zum Zeitpunkt der Aufteilung ein Wohnrecht und beim Auszug ein finanzieller Ausgleich zu. Werden jedoch beispielsweise mehrere Wohnungen zu gewerblichen Zwecken vermietet, zählen diese Wohnungen laut Gesetz nicht zum Ehevermögen und müssen nicht aufgeteilt werden.

Streitigkeiten gibt es auch immer wieder, was den gemeinsamen Namen betrifft. Derjenige, der bei der Hochzeit den Nachnamen des anderen angenommen hat, darf diesen nämlich auch nach Scheidung weiterführen und daher damit auch ein Unternehmen betreiben. „Als Unternehmer kann man sich durch die Eintragung in das Firmenbuch aber seinen werbewirksamen Namen schützen lassen“, rät Thornton, da in diesem aufgrund der Verwechslungsgefahr derselbe Name nicht zwei Mal zulässig ist.