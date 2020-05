Rollende Chefsessel: Wer nicht mitspielt, ist raus?

Es beginnt mit der Anpassung der Sprache an die der Kollegen. Mit der Zeit werden auch Gestik, Kleidung und Gewohnheiten modifiziert. Oft ändern sich der Freundeskreis, die Hobbys. Und ab und zu werden auch die eigenen Wertvorstellungen revidiert, zumindest verschoben - an jene des Unternehmens angepasst. Was in der Vergangenheit gegen die eigenen Werte war und zum Brückensprung verleitet hätte, kann im Gleichklang des Kollektivs schöngeredet werden. Die weiße Weste bleibt weiß, weil das Verständnis der Farbe eben von der Mehrheit definiert wird. Sich ausgrenzen ist keine Lösung, denn alleine - da sind sich die Manager und Personaler einig (siehe oben) - kommt man nicht nach oben.



Verbiegen ja, aber nur so lange das Spiegelbild mitlächelt, denn Integrität und Ehre sind auch in der heutigen Wirtschaftselite zentrale Werte. Auch wenn in den vergangenen Wochen und Monaten eine Reihe von Korruptionsskandalen publik wurde. "Natürlich ist es möglich mit einer weißen Weste nach oben zu kommen. Das ist doch lächerlich", sagt Franz Hofbauer. 27 Jahre lang war er im Vorstand von Alcatel Austria, vormals ITT, von 2003 bis 2007 Generaldirektor. Heute ist er im Beirat von Transparancy International Österreich. "Es stimmt schon", sagt Hofbauer, "es gibt eine Anhäufung von Korruptionsfällen in der letzten Zeit, aber man darf Manager und Politiker nicht pauschal verurteilen. Es ist nicht schlechter geworden, es wird mehr aufgedeckt. Die überwiegende Zahl der Entscheidungsträger ist sauber." Andreas Treichl gibt ihm mit einer plakative Aussage, getätigt beim Forum Alpbach, recht: "Ich glaube nicht, dass wir heute größere Schweine sind, als es unsere Kollegen in den Großbetrieben vor 20 oder 30 Jahren waren. Wir haben aber wesentlich mehr Transparenz und Aufsicht heute", so der Erste-Bank-Chef.



Eben diese Kontrolle ist laut Hofbauer essenziell. Probleme gibt es in Österreich trotz der Beschränkung des Spielraums durch Aufsichtsräte, Kollegen, Gewerkschaften dennoch. Einfacher Grund: die Freunderlwirtschaft. "Das ist in Österreich nach wie vor ein Problem. Sie ist ein Grundübel. Aber ich hoffe, dass diese Skandale die Leute zum Nachdenken anregt", sagt Hofbauer. Mit Freunderlwirtschaft wollen die Österreicher nichts mehr zu tun haben. Sie netzwerken lieber. Same same, but different.