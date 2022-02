Richtig kündigen: So gestaltet man seinen Abschied und geht im Guten

Eine Karriereberaterin sagte einmal im Gespräch mit dem KURIER, dass die Freude am Job wie die Freude in einer Beziehung sei. „Zu Beginn sorgt ein Verliebtheitsgefühl für anhaltende Glücksgefühle, die mit der Zeit etwas nachlassen.“

Auch der Anfangszauber im Job verblasst also allmählich. In manchen Fällen ist die Phase eher wie ein kurzer Durchhänger. Nach einiger Zeit fängt man sich wieder, sucht sich neue Aufgaben, lenkt den Blick auf das, was im Job positiv ist, was einem Freude bereitet und es geht munter weiter.

Innere Kündigung

In anderen Fällen wächst sich der Durchhänger aus und kann zu dem werden, was Paulino Jimenez, Arbeitspsychologe an der Universität Graz, auch Kündigungsbereitschaft nennt. Man geht weiter zur Arbeit und ist doch nicht mehr wirklich bei der Sache. „In diesem Fall haben Betroffene innerlich gekündigt, sie ziehen sich zurück, das Engagement sinkt. So eine innere Kündigung kann Jahre andauern.“

Das passiere oft in jenen Branchen, wo es ohnehin schon schwierig sei, den Job zu wechseln, so Jimenez. „Für viele ist es dann das ökonomisch Sinnvollste, im alten Job zu verbleiben. Psychisch sinnvoll ist es allerdings nicht.“

In anderen Fällen kann der Durchhänger zu einer bewussten Entscheidung führen. Man beginnt, sich nach einem neuen Job umzuschauen. Aus der Kündigungsbereitschaft wird eine aktive Kündigung.

Erhöhte Wechselbereitschaft

Meist wird dieser Prozess von der Arbeitgeberseite aus beleuchtet. Dabei ist auch der Abschied eines Mitarbeiters von seinem Arbeitgeber ganz normal – nur wenige Menschen bleiben ihr gesamtes Berufsleben in einem Unternehmen. Vor allem jetzt, wo sich der Arbeitsmarkt wieder erholt, erhöht sich auch die Wechselbereitschaft. In den USA hat das zu einer regelrechten Welle an Kündigungen geführt, auch „The Great Resignation“ oder „The Big Quit“ genannt.

Dass die große Kündigungswelle auch nach Österreich überschwappt, glauben Arbeitsmarktexperten zwar nicht. Laut aktuellem Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer aber denkt jeder vierte Berufstätige über berufliche Veränderung nach.

Fair und professionell bleiben

Die Gründe für die wachsende Wechselwilligkeit sind der Umfrage zufolge große Unzufriedenheit aufgrund von schlechten Arbeitsbedingungen, geringer Wertschätzung und Entlohnung, fehlender Sinnhaftigkeit, aber auch psychische wie physische Arbeitsüberlastung durch die Pandemie.

„Unabhängig davon, was einen zum Gehen bewegt hat – es ist wichtig, im Kündigungsprozess fair und professionell zu bleiben. Selbst dann, wenn man mit der oder dem Vorgesetzten nicht zufrieden war“, rät Birgit Sciborsky, Geschäftsführerin der Personalberatung Dopeg. Denn die Art des Abschieds könne Auswirkungen über den weiteren Verlauf einer Karriere haben.

„Die Jobwelt in Österreich ist ein Dorf.“ Zwar nehme es tendenziell ab, dass Arbeitgeber im Bewerbungsprozess Informationen über Kandidatinnen und Kandidaten einholen – es hänge aber auch von der Branche, der Position oder vom Arbeitsmarkt ab. „Im europäischen Ausland wird man teilweise nach Referenzen des Ex-Arbeitgebersgefragt.“