Rektoren lehnen PhD-Reform auf EU-Ebene ab

Erst der Bachelor, dann der Master. Und wer in die Forschung will, macht das Doktorat. Das System ist bekannt. Europäische Uni-Rektoren warnen vor einer Entwertung des PhD durch die Bologna-Reform. Anlass dafür ist das Vorhaben von Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission, die Promotionsphase an Bachelor- und Masterstudium anzugleichen. Lernziele sollen für Doktoranden vorgegeben, Studienleistungen in ECTS gemessen werden. Die EU-Kommission will zudem auch "arbeitsmarktorientierte Zusatzqualifikationen" vorschreiben.

Die Rektorenkonferenzen von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und der Schweiz befürchten, dass "das Wesen der Promotion als erster Phase forschungsbasierter Arbeit" verwässert werden könnte. Die Uni-Chefs sehen in den Plänen einen Eingriff in die Freiheit von Forschung und Lehre, "das internationale Erfolgsmodell der Promotion" sei dadurch gefährdet. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie "die eigenständige Forschungsleistung als Zentrum der Promotion beizubehalten".