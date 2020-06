Rein in die Box

"Wohin geht die nächste Reise?", fragt Thomas Haider. Wie oft muss er diese Frage schon gestellt haben. Tausende Male. Und niemals lässt er die Antwort unkommentiert. "Du, das ist Hauptreisezeit, da sind die Tickets wahnsinnig teuer, aber ich bin gestern auf ein super Angebot gestoßen: Von Prag nach Neuseeland und zurück, um nicht einmal 400 Euro." Thomas Haider ist in der Reisewelt, was der Wurlitzer in den 90ern in der Musikwelt war: Wunschprogramm mit großer Auswahl.

Das kommt nicht von ungefähr: Er machte seinen ersten Alleintrip nach Kopenhagen in einem Alter, in dem andere Schwierigkeiten haben, in den richtigen Bus nach Hause zu steigen. Er reist also schon lange.

Derzeit sind es 20 bis 30 Trips pro Jahr. So kam auch die Tripbox zustande: "Meine Bekannten haben mich immer nach Tipps und meiner Erfahrung gefragt. Also dachte ich: Wieso nicht das machen, wovon alle reden – das Hobby zum Beruf."

Bald weihte Thomas Haider Markus Horvath ein. Sie kennen einander von einem Projekt für eine Werbeagentur. "Ich kam von der Uni, um mit Thomas einen Kaffee im damals neu eröffneten Hotel Kempinski am Schottenring zu trinken – das mussten wir uns anschauen", erzählt Horvath. Dort fragte ihn Haider, ob er gern in die Tripbox einsteigen würde.

Zusammen haben sie alle Fähigkeiten, die ihr Start-up braucht. Die technische und die betriebswirtschaftliche Komponente erfüllt Thomas: Er machte die HTL, lernte zu programmieren, machte den Bachelor in Kommunikationswirtschaft an der FH Wien der WKW und legte ein Semester in Australien in Strategic Management drauf. In einem Jahr will er seinen Master in Kommunikationsmanagement haben. Wissen über Tourismus und rechtliche Themen hat Markus Horvath von der Pike auf gelernt: Er besuchte die Tourismusschule Modul, arbeitete in verschiedenen Hotels und studiert derzeit im zweiten Abschnitt Rechtswissenschaften.