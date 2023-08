Regionale Exoten: Diese Betriebe verkaufen Alpenkaviar und mehr

Garnelen, Zitronen, Reis, Tofu: Was nach den Zutaten für ein Rezept klingt, sind in Wahrheit neue Absatzwege von heimischen Produzenten und Landwirten. Der KURIER stellt drei Betriebe vor, die ihr Rezept für Exklusivität entwickelt haben

Familie Gärtner und ihre 500 Strauße

Im Kamptal züchten Wolfgang und Sonja Gärtner Strauße. Die Betreiber leben vom Fleisch, den Eiern, Federn und von vielen Besuchern

Alles begann mit Vater Reiner, der in den 70er-Jahren Puten am eigenen Hof züchtete, und mit einer Reise nach Südafrika. „Mein Vater hat dort zum ersten Mal Strauße in freier Wildbahn gesehen. Er kam zurück und sagte uns, dass er diesen Vogel auch haben will“, erzählt Sohn Wolfgang Gärtner, heutiger Geschäftsführer des Straußenlandes im Kamptal/Niederösterreich. „Die Idee war, zwei oder drei Strauße zu erwerben und sie als sprichwörtliche Lockvögel einzusetzen, damit mehr Kunden kommen und Puten kaufen“, lächelt Wolfgang Gärtner.

Diese Idee ging nicht auf, da der Strauß ein Herdentier ist. Aus tierschutzrechtlichen Gründen darf man nicht nur zwei oder drei Vögel halten. „Dann machen wir es eben g’scheit“, sagte sich Familie Gärtner damals. Ein Zuchttier kostete etwa 7.000 Euro. „Der Bankangestellte hat die Augen aufgerissen, als wir gesagt haben, wir brauchen zwei Millionen Schilling für Strauße.“ Der Kredit wurde bewilligt und Familie Gärtner startete mit 21 Tieren. Heute sind mehr als 500 Strauße in deren Besitz. „Von der Fläche her sind wir etwa so groß wie der Tiergarten Schönbrunn“, sagt Wolfgang Gärtner stolz.