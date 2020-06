Rebellen sind unerwünscht – aber ein Gewinn

Bernhard Heinzlmaier

Der österreichische Jugendforscherappelliert in seinem heute erschienenen Buch „Verleitung zur Unruhe“ () an die Jugend, rebellischer zu sein.

KURIER: Sie sagen, die Jugend ist angepasst. Wie kommen Sie darauf?

Bernhard Heinzlmaier: Ortega Y Gasset hat schon vor fast hundert Jahren darauf hingewiesen, dass der historische Rhythmus abwechselnd Jugend- und Altersepochen hervorbringt. In den 1960ern haben wir eine Kampfgeneration erlebt. Heute leben wir in einer Altersepoche, einer Zeit, in der die Alten und ihre überkommenen Ideen in Politik, Wirtschaft und Kunst das Steuer in der Hand haben und sich die Jugend gerne den greisen Menschen und ihren Ideen unterwirft. Bestes Beispiel dafür sind die Schulen und Universitäten, vor allem aber die Fachhochschulen, in denen die Kommandopädagogik der Greise herrscht. Zackig werden Inhalte vermittelt und dann abgeprüft. Selbstdenken und Kritik ist dort unerwünscht. Wer mit dieser Grundhaltung Karriere zu machen versucht, der macht Karriere durch Anpassung.

Wie sieht das dann aus?

Die angepassten „Fredericks“, der adrette Durchschnitt, schleichen fast unbemerkt in modisches Tuch gehüllt an die Spitze von Politik und Wirtschaft. Das Einzige, was diese Leute wirklich können, ist, sich gut anzuziehen und zu lächeln. Sie sind der biedere Anhang von Angela Merkel und François Hollande, genau so wie sie, dezent bis zur Unauffälligkeit, immer bereit sich wegzuducken und niemals bei der Artikulation einer eigenen Meinung zu erwischen. Die Mehrheit ist vergreist und bürgerlicher als ihre bürgerlichen Großeltern.

Was hat der Rebellionsgeist der 1968er für Gesellschaft und Arbeit gebracht?

Zum Beispiel, dass die alten Nazis geoutet wurden, die sich klammheimlich wieder in Entscheidungspositionen von Politik und Wirtschaft gebracht hatten. Durch die 1968-Bewegung ist es aber auch zu einer Hinterfragung der „protestantischen Ethik“ in der Arbeitswelt gekommen. Die Arbeit wurde nicht mehr als puritanische Pflicht hingenommen, die man ohne Murren zu absolvieren hatte. Mit einem Mal trat an Stelle des Mottos „Wir leben, um zu arbeiten“ dessen Umkehrung. Arbeiten, um sich eine selbstverwirklichte, individualistische Existenz finanzieren zu können. Das war das vorübergehende Ende der „arbeitszentrierten“ Gesellschaft. Das dominierende Lebensideal war eher das des hedonistischen Aussteigers, als das des pflichtbewussten Malochers.

Wie sehen Sie das heute?

Heute sind wir zurück in der Arbeits- und Leistungsgesellschaft. Die Arbeit ist wieder Zentrum des Lebens und der persönlichen Identitätskonstruktion der Menschen. Die Menschen sind heute wieder gerne Sklaven der Arbeit, vor allem die Jugend. Sie unterwirft sich einer Start-up- und Gründerideologie, die im massenhaften Burn-out und in der Zerstörung der letzten Reste von Humanität gipfelt.

Inwiefern sollten junge Menschen in der Karriere unangepasster sein?

Der französische Philosoph Montaigne meinte, dass man seine Arbeit gut, aber nicht zu gut machen sollte. Also, dass man sich niemals mit der Arbeit überidentifizieren und sich immer ein persönliches Hinterzimmer offenhalten sollte. Mehr denn je ist es heute wichtig, den jungen Menschen klarzumachen, dass Karriere alleine nicht der Weg ins Glück bedeutet. Beruflicher Erfolg kann ein Element der Lebenszufriedenheit sein, aber es ist auch ein gelungenes privates Leben notwendig, um Sinn und Erfüllung zu finden.

Sie sagen, man soll intelligent rebellieren – wie geht das?

Wenn man als Einzelkämpfer losstürmt und dem Chef die eigene Wahrheit ins Gesicht schreit, dann wird man wohl scheitern. Also würde ich empfehlen, sich mit anderen zusammenzuschließen. Und es sind auch subversive Strategien gefragt. Also wenn ich drauf komme, dass mein Arbeitgeber Billiglohnsklaven in Pakistan beschäftigt, dann würde ich nicht mit dem Chef sprechen, sondern die Öffentlichkeit über soziale Netzwerke einschalten – so, dass keiner merkt, dass ich der Whistleblower bin.



Was raten Sie jungen Menschen, die Karriere machen wollen?

Ich würde niemandem zur Karriere raten. Ich glaube, dass die Karriere-Ideologie eine Unterwerfungs-Ideologie ist. Der ganze Mensch soll der ökonomischen Verwertung zugeführt werden. Abgesehen davon würde ich jungen Menschen dazu raten, dass Optimum für sich aus ihrem Arbeitsverhältnis herauszuholen, sich nicht zu sehr mit dem Unternehmen zu identifizieren.

Warum nicht?

Man sollte sich in der Arbeit niemals emotional binden, denn dadurch verliert man den nüchternen Blick auf den eigenen Vorteil. Dann muss man auf jeden Fall seinen Marktwert kennen. Junge Leute am Arbeitsmarkt sollten sich unternehmerischer verhalten als die Unternehmer selbst. Nur: Gehört man zur Massenware am Arbeitsmarkt, dann hat man diese Möglichkeiten nicht. Dann muss man sich eben nach außen hin anpassen. Dann hat man immer noch die Freiheit, seinen Geist freizuhalten von den Ideologien der Management- und Motivationstrainer.