Junge Generation: Richard David Precht warnt vor dieser fatalen Entwicklung

„Es ist doch eigenartig, dass wir so ein Bedürfnis nach neuen Ideen haben und gleichzeitig so eine Aversion dagegen“, stellt der deutsche Philosoph Richard David Precht in den Raum und lässt seine Botschaft für einen kurzen Moment wirken. Precht befindet sich im Palais Niederösterreich, in der Wiener Herrengasse, wo er im Rahmen des Raiffeisentags 2026 eine Keynote hält. Das Motto: „Zukunft braucht junge Ideen“.

„Früher passierte Veränderung in Dekaden“, eröffnet Johannes Rehulka, Generalsekretär des Österreichischen Raiffeisenverbands (ÖRV) das Programm. „Jetzt passiert sie in einer Geschwindigkeit, die uns vor Herausforderungen stellt.“ Precht spricht sogar von einer solch drastischen Revolution, die es in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben hat. „Ökonomische Revolutionen lassen sich nicht rückgängig machen“, sagt er. „Sie führen zu gesellschaftlichen und politischen Veränderungen. Und zwar immer.“ Das Ziel müsse sein, mit Krisen und Herausforderungen umzugehen, appelliert er. Nicht sie zu verhindern.

Was es dafür braucht? Einen Paradigmenwechsel, „ein Comeback zur Zuversicht“, sagt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sowie mutige und leistungsorientierte Menschen, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Doch genau da liegt eine weitere Herausforderung