Dass wir Freundschaften aufgebaut haben. Es war ein unglaublicher Job. Wir waren ein eingeschworenes Team, es gab fast keine Fluktuation. Das Hotel war auch das einzige in seinem Segment.

Viele kennen Sie aus dieser Zeit im Triest, was war dort besonders?

Das stimmt. Ich habe meine Karriere als Kellner am 22. Juni 1998 begonnen, im Radisson SAS. 2001 bin ich ins Triest gewechselt, dort war ich fast neun Jahre. Das war damals eine sehr besondere Zeit.

Sie haben in vielen Wiener Hotels gearbeitet, aber nie auf der Kärntner Straße.

Roland Hamberger in seinem Hotel: „Das Restaurant und die Bar tragen sich noch nicht ganz selbst – wir arbeiten daran“

Und es kommen bald weitere 25 dazu, eines in Österreich, das Schloss Fuschl.

33 Hotels hat Rosewood aktuell, in 21 Ländern.

Genau. Wir achten auf Kleinigkeiten. Wir hören zu und versuchen zu hören, was Freude macht. Da gehört auch Großzügigkeit dazu.

Sie ist ein großer Wienfan, sie will, dass wir uns abheben, Erlebnisse bieten, das Lokale in uns haben. Und im persönlichen Detail den Unterschied machen.

Hinter Rosewood steckt eine Gesellschaft aus Hongkong. Was will Sonia Cheng (CEO Rosewood)?

Ich dachte immer, es ist eine Schwäche, dass ich nie im Ausland war. Jetzt ist das meine Stärke: weil ich die Stadt und den Markt kenne. Bei Rosewood Vienna setzen wir auf „Sense of Place“, stellen das Lokale in den Vordergrund. Da kenne ich mich aus.

Das ist Ihr sechstes Hotel in Serie.

Die haben wir dank der Unterstützungen gut überstanden. Aber es war nicht einfach, nach Corona Mitarbeiter zu finden. Viele haben gewechselt. Ein Sternekoch wurde Fahrer, eine andere ging in den Handel.

Zehn Jahre Palais Coburg – auch in der Corona-Zeit.

Welche Rolle spielt Österreich in diesem Hongkonger Familienbusiness?

Sonia hat für Rosewood den Anspruch, eine ultra Lifestyle- und Luxusmarke zu sein. Jeder Ort hat für Rosewood eine besondere Bedeutung.

Ist man glücklich mit Wien? Die Eröffnung war am 1. August 2022, Sie sind ein Jahr später eingestiegen, da gab es Anfangsschwierigkeiten.

Es ist immer das Gleiche: Wenn man neu am Markt ist, stürzen sich alle darauf, es gibt einen Hype, man wird besonders beobachtet. Aber am Anfang hat man auch Herausforderungen, bei den Abläufen, bei den Wegen. Da braucht es die Routine und die Zeit. Jetzt sind wir beim Wiener Publikum anerkannt. In unserem Restaurant essen 70 Prozent Einheimische, das macht uns stolz.

Wien hat viele 5-Sterne-Hotels. Zu viele?

Nach Corona war bei jeder Neueröffnung der Impuls da, ’schon wieder ein Hotel’. Wenn man sich aber die Zahlen ansieht: 2023 war Wien mit über 17 Millionen Nächtigungen fast auf dem Niveau von 2019, dem bis dahin besten Jahr in der Geschichte. Es ist Platz – aber ja, jeder will ein Stück vom Kuchen.

Sind Sie zufrieden?

Ja. Aber ich strebe immer nach mehr.

Die Luxushotels bieten viel. Wie gelingt die Abgrenzung?

Bei uns ist es das Menschliche und das Erlebnis. Das wienerische Flair. Jedes schöne Haus hat etwas Besonderes. Wir sind aber auch eher befreundet und nicht die harten Konkurrenten.