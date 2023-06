Produktpiraterie: EU-Bürger sind für den Kauf gefälschter Waren

Auf TikTok ging ein Video viral. In einem Second-Hand-Store fand eine Kundin eine Handtasche, die vermutlich der US-Sängerin Jennifer Hudson gehört hatte. In Großbuchstaben steht auf der Tasche "you fake like this Birkin" (übersetzt „du bist falsch wie diese Birkin“). Hudson gibt ihr Geld bekanntlich nicht für teure Markenprodukte aus und greift stattdessen zu den "Fake-Designer"-Produkten. Markenprodukte seien viel zu teuer.

Und mit dieser Meinung ist sie nicht allein:

Ein Drittel der Europäerinnen und Europäer hält den Ankauf gefälschter Waren für akzeptabel, wenn der Preis des Originalprodukts zu hoch ist. Bei jungen Menschen ist es sogar die Hälfte. Und das, obwohl 80 Prozent der Aussage zustimmen, dass gefälschte Waren kriminelle Organisationen unterstützen und Unternehmen und Arbeitsplätze ruinieren, ergab eine Umfrage, die vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) veröffentlicht wurde.

Dafür wurden zwischen dem 30. Jänner und dem 15. Februar 2023 in allen EU-Mitgliedstaaten 25.824 Online-Interviews mit Einwohnern ab 15 Jahren durchgeführt, in Österreich wurden 1.013 Menschen befragt. 28 Prozent der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten gaben an, sich nicht sicher zu sein, ob ein Produkt echt ist oder nicht, während zehn Prozent angaben, bewusst gefälschte Waren gekauft zu haben.

