Der Postler und wir: Wie ein Grätzl näher rückt

In Paketshops ist man meistens nett und bemüht, aber nicht selten ziemlich chaotisch (außer im Olive Garden in Gersthof). Und ebenfalls nicht selten müssen Paketempfänger in diesen Shops selbst auf die Suche gehen, unter Hunderten Paketen nach ihrer ersehnten Sendung selbst kramen.

Bei der Post ist mir dieses Szenario noch nie untergekommen. Die finden mein Paket, wissen eigentlich immer, wo es ist, die Benachrichtigungen stimmen, die Verfolgung auch. Überhaupt sind unsere beiden Postler im Wiener Außenbezirk wie nette Bekannte, die ein Auge auf alles haben. Die uns und die betagte Nachbarin (und hochaktive Teleshop-Bestellerin) gut versorgen.