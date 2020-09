Philosophie trifft Wirtschaft: Die Bewusstseinsrevolution

Aber was ist überhaupt das Problem? Laut dem Wirtschaftsphilosophen haben wir einige Probleme und versuchen auch noch, so viele wie möglich auf einmal zu lösen. Aber lieber der Reihe nach:

Reaktionsgesellschaft

Wir handeln zu viel und denken zu wenig: Die Technologie hat uns bei vielen Dingen das Denken abgenommen. Google Maps ist ein gutes Beispiel hierfür. Statt sich, wie früher, eine Karte zu nehmen, sich hinzusetzen und zu überlegen, wie man mit dem Auto am besten von A nach B kommt, überlassen wir die Entscheidung der Technik. Wobei es hier nicht darum geht, welche Methode besser ist.

Es geht darum, dass wir die Entscheidung der Maschine nicht hinterfragen. Wir sehen auf den Bildschirm, sehen, das ist laut Google der schnellste Weg und rennen auch schon los. „Wir reagieren in der heutigen Zeit nur noch auf Impulse.“ Indset spricht hier von einer Reaktionsgesellschaft. Eine E-Mail kommt, wir antworten gleich darauf. Der Mitarbeiter fragt uns etwas, wir antworten ohne groß nachzudenken. Der Chef muss eine Entscheidung fällen – am besten gestern bitte. „Das macht müde.“

Ein Lösungsansatz für Manager wäre laut Indset beispielsweise, sich wöchentlich zwei Mal eine Stunde Zeit zu nehmen und in Stille zu reflektieren. Die Technologie ist die Antwort auf alles. Aber was sind die Fragen? „Wir brauchen eine Wissensgesellschaft, die wirklich versteht. Die ein hohes Bewusstsein hat und eine gute Wahrnehmung.“ Dazu müssten wir uns mit Themen tiefer auseinandersetzen, große Denker und Philosophen, aber auch Künstler in die Dialoge und Entscheidungen miteinfließen lassen und die Wirtschaft humanistischer machen.

In seinem Buch „Quantenwirtschaft“ schreibt Indset: „Wir brauchen eine Gesellschaft des Verstandes, die wir entsprechend unseren humanen Bedürfnissen bewusst gestalten – und nicht eine KI-optimierte, posthume Welt, in der die Lichter des Bewusstseins und der Aufklärung für immer erloschen sind.“

Jeder funktioniert nur

Wir dürfen nicht verletzbar sein: Wir leben in einer Gesellschaft, wo man keine Fehler machen darf. Alles muss (nach außen hin) perfekt sein. „Keiner spricht über die Unzufriedenheit, den Druck, den Stress. Jeder sieht nur zu, dass er funktioniert. Es muss okay sein, zu sagen: ’Ich weiß es nicht’. Unternehmer,

Politiker, Mitarbeiter, wir alle sollten das sagen dürfen: ’Ich habe keine Ahnung. Lass mich ein wenig darüber nachdenken, dann gebe ich dir eine Antwort.“ Indset sieht darin auch einen Schritt weg von den Hierarchien. Denn in Zukunft wird es nur mehr einen Chef geben und der ist das Projekt selbst. Dazu müssten wir das alte Denken in Rollen und Hierarchien verlassen. Auch der Fokus der Unternehmen sei derzeit noch ein falscher. „Der Fokus der Firmen liegt beim Output. Denn für den Output werden wir belohnt. Dabei müsste der Fokus auf den Input liegen“, so Indset.