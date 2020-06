PhD-Studierende im Ausland

Ein technisches Studium ist nicht fad und trocken, sondern ermöglicht eine internationale Karriere, eröffnet fast grenzenlose Möglichkeiten. Beweise? Bitte schön. Gerne. Diese vier PhD-Studierenden: Barbara Bachler, Ismeta Curkic, Bernhard Kepplinger und Julia Weinelt.

Alle vier wurden zwischen 1985 und 1987 geboren, alle vier haben an der veterinärmedizinischen Universität in Wien Biomedizin und Biotechnologie studiert und alle vier machen ihren PhD an renommierten Instituten im Ausland. Woran das liegt? An mehreren Faktoren – wie es so oft in der Wissenschaft und beim Erfolg der Fall ist. Zum einen spielt Englisch im Studium von Beginn an eine große Rolle. Auch weil das Masterstudium in englischer Sprache stattfindet. "Wir haben von Beginn an englische Fachartikel gelesen", erzählt Barbara Bachler. Seit drei Jahren ist sie in Harvard.

Etwa 90 Prozent der Studierenden sammeln bereits während ihres Studiums – im Zuge eines Praktikums oder der Bachelor- oder Masterarbeit – Auslandserfahrung in renommierten Institutionen. "Dieter Klein, unser Lehrgangsleiter, hat uns von Beginn an ermutigt ins Ausland zu gehen und Kontakte zu anderen Wissenschaftlern zu knüpfen", sagt Julia Weinelt, derzeit in London am King’s College.

Zugegeben: Da jedes Wintersemester nur 30 Studierende aufgenommen werden, ist es hier möglich, eine individuelle Betreuung zu bieten. Man kennt sich gut.

Nur: Wo die Bereitschaft und die Offenheit für Auslandserfahrungen nicht da ist, wird auch die beste Betreuung nichts bewegen können.