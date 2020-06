Personalchefs stöbern bei Hälfte der Bewerbungen im Netz

Wer in Online-Foren Kommentare postet oder auf Facebook aus seinem Leben erzählt, muss damit rechnen, dass dies auch seine berufliche Zukunft beeinflusst. Bei 47 Prozent der Bewerbungen recherchieren Personalverantwortliche österreichischer Unternehmen im Internet. In einem Drittel der Fälle haben Internet-Recherchen Einfluss auf die Jobvergabe. Das geht aus einer Online-Umfrage unter fast 300 österreichischen Personalverantwortlichen im Auftrag der Initiative Saferinternet.at hervor, die am Donnerstag in Wien präsentiert wurde. "Online-Recherchen bei Bewerbungen werden in Zukunft zunehmen”, sagt Bernhard Jungwirth, Koordinator der Initiative.

In internet- und technikaffinen Branchen findet die Überprüfung der Bewerber online naturgemäß häufiger statt. In der Software-, IT- und Telekombranche haben fast 70 Prozent der Bewerbungen Online-Recherchen zur Folge, im Handel sind es im Vergleich dazu lediglich 26 Prozent. “Gerade jungen Menschen fehlt das Bewusstsein dafür, welche Auswirkungen ihre Internet-Präsenz auf ihre beruflichen Chancen hat”, meint Jungwirth: “Mögliche Konsequenzen werden nicht abgeschätzt.”