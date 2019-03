Personalchefs netzwerken und tun Gutes

Eine so aufgestellte Organisation haben die HR-Chefs – Gäste der hr-lounge, die am Mittwochabend in Wien stattfand – wohl noch nie gesehen. Sie hat 5.487 hauptamtliche Mitarbeiter. Und ganze 12.300 ehrenamtliche. Um welche es geht? Die Caritas der Erzdiözese Wien.

Sie war Gastgeber der zweiten hr-lounge in diesem Jahr. Und präsentierte den Gästen ihre Arbeit am Standort JUCA, dem Haus für junge Erwachsene, wo die Personalchefs im Zuge der täglichen Ausfahrt des Suppenbusses „Canisibus“ auch mitkochen und verladen durften. Der Canisibus ist eines der wichtigsten Projekte des Hauses: Für viele der täglich bis zu 450 Gäste bietet er die einzige Möglichkeit, eine warme Mahlzeit am Tag zu bekommen.

Einblicke in Organisation

Anschließend präsentierte HR-Verantwortliche Gudrun Hamal gemeinsam mit Geschäftsführer Klaus Schwertner die Organisation. „Die intrinsische Motivation der Mitarbeiter ist hier was ganz Besonderes. Sie arbeiten mit dem Herzen“, sagte Hamal. Schwertner gewährte zudem spannende Einblicke in die zahlreichen Tätigkeitsbereiche der Caritas und erklärte, wie Hilfe am besten funktioniere: niederschwellig.

Außerdem appellierte er an die Gäste, Gutes zu tun. Ganz im Sinne des Eingangsstatements von hr-lounge-Präsident Sepp Buttinger (dessen Tochter selbst bei der Caritas Linz als Behindertenbetreuerin arbeitet): „Fünf Minuten Hilfe sind besser als zehn Minuten Mitleid.“ Den Ausklang fand der Abend bei Gebäck und Champignon-Suppe, die im Zuge der Ausfahrt des Canisibusses gekocht wurde.

Sie sind Personalchef und wollen an der hr-lounge teilnehmen? Sepp Buttinger freut sich über Ihre Nachricht unter office@hr-lounge.at.