Der Blick ins Pensionskonto ist hart – führt aber durchaus zu wichtigen Erkenntnissen.

Wer reinschaut, sieht schwarz auf weiß, dass die zukünftige eigene Pension von den gesamten Einzahlungen abhängt, die ein Erwerbsleben lang geleistet wurden. Es sich also bekannterweise um ein System „Einzahlung bestimmt Auszahlung“ handelt und somit beitragsniedrige bzw. beitragslose Zeiten stark ins Gewicht fallen. Alarmstufe rot also für jene, die dauerhaft in Teilzeit verharren oder länger gar nicht arbeiten – und somit auch keine Beiträge für sich selbst leisten.