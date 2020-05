Outgoing: Das Au-pair

Janine Lengauer ist ein wahr gewordener Au-pair-Traum: Die Oberösterreicherin ist 22 Jahre alt, in ihrem Leben viel gereist, dadurch eigenständig, liebt Kinder, kocht gerne und wirkt, als müsste sich Mary Poppins im direkten Vergleich gleich selbst in die Wundertasche packen.



Auf das Au-pair-Programm von Cultural Care Au-pair wurde Lengauer durch eine Freundin aufmerksam. Sie informierte sich bei einem Infotag der Agentur, bewarb sich und hatte innerhalb kürzester Zeit eine Familie in Connecticut, USA. Dort passt sie seit nunmehr knapp einem Jahr auf zwei Buben im Alter von fünf und neun und ein siebenjähriges Mädchen auf. Der Älteste ist Autist.



"Ich stehe in der Früh auf, mache die Kinder schulfertig und bereite Frühstück. Dann bringe ich sie zum Schulbus," beschreibt sie ihren Morgen. Bis sie die Kinder vom Bus abholt, hat Janine Lengauer Freizeit. Sind diese zurück, hilft sie bei den Hausaufgaben, spielt mit ihnen, bringt sie ins Bett. "Die Eltern der Kinder arbeiten ganztags, daher bin ich viel mit den Kids alleine. Es ist viel Arbeit aber es macht mir so viel Spaß", sagt sie. Probleme mit der Gastfamilie sind ihr fremd. "Die Kinder sind herzig, die Eltern sehr sorgsam, meine Host-Mum ist eine Freundin geworden. Ich habe es gut erwischt", erzählt sie. Andere hätten nicht so ein Glück gehabt. Nach wie vor hat Lengauer dank organisierter Treffen seitens der Au-pair-Agentur Kontakt zu anderen Au-pairs. Aber auch außerhalb konnte sie sich mittlerweile ein großes soziales Netzwerk aufbauen. "Damit habe ich mir nie schwer getan" sagt Lengauer.



200 US-Dollar bekommt Janine Lengauer pro Woche Taschengeld. Wegen der Reisen, die sie am Wochenende unternimmt, nicht ausreichend. "Ich bin kein Sparmeister. Aber ich habe in Österreich bereits gearbeitet und mir etwas auf die Seite gelegt", sagt sie.



Zwei Wochen ist Janine Lengauer noch in den USA, dann läuft das Visum ab. "Es vergeht so schnell", seufzt sie. Doch sie wird zurückkommen und die Familie besuchen. Was sie in Zukunft arbeiten möchte, weiß sie noch nicht genau. "Büroarbeit ist nichts für mich."