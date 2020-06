Ottakringer Getränke AG lädt zum Clubabend

Das erfolgreiche Personalchef-Netzwerk hr-lounge Ost startet mit einem ordentlichen „Blopp“ ins neue Jahr: Diesmal lädt die Ottakringer Getränke AG am 21. Jänner ab 18.30 Uhr zum Clubabend in die Brauerei in Wien. Vorstandschef Siegfried Menz und Personalchefin Martina Mader berichten über Personalpolitik und Arbeitsweisen des Getränke-Konzerns. In zwangloser Atmosphäre können sich die teilnehmenden Personalchefs aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland austauschen. hr-lounge-Initiator Josef Buttinger hat die hr-lounge Ost im November 2012 ins Leben gerufen, das branchenübergreifende Netzwerk hat mittlerweile rund 90 Teilnehmer.

Info:Interessierte Personalchefs melden sich bei hr-lounge-Initiator Josef Buttinger, office@hr-lounge.at

Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Die Mitglieds-Unternehmen fungieren als Gastgeber für die allmonatlichen Clubabende. Weitere Infos zum Netzwerk finden Sie auf www.hr-lounge.at